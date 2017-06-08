НБУ озвучил прибыль украинских "дочек" банков России

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Совокупный убыток "дочек" российских банковских групп в Украине в январе-марте текущего года достиг 888,6 миллиона гривен (33,903 миллиона долларов США по текущему курсу), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Наибольший убыток в январе-марте текущего года получили ВТБ — 351,7 миллиона гривен (около 13,4 миллиона долларов), "Укрсоцбанк" — 206,1 миллиона гривен (около 7,9 миллиона долларов) и банк "Форвард" — 198,3 миллиона гривен (около 7,6 миллиона долларов). При этом все украинские банки за первый квартал 2017 года получили чистую прибыль в размере 496,8 миллиона гривен (около 19 миллионов долларов), сообщает Прайм.

Начальник аналитического управления банк БКФ Максим Осадчий объясняет лидерство по убыткам украинских банков, принадлежащих россиянам, давлением, оказываемым на них украинскими властями, а также отказом украинских заемщиков обслуживать кредиты этих банков.

Всего в Украине работают восемь "дочек" российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ и Альфа-банк, "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("внучка" Сбербанка) и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").

При этом в 2016 году в составе российских банков в Украине происходили изменения: "Альфа-групп" продала банк "Неос" группе украинских инвесторов и приобрела Укрсоцбанк у итальянской UniCredit Group. Также в 2016 году НБУ отозвал лицензию у банка "Траст", структуры российского банка "Траст".

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка", Проминвестбанка и VS Bank. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.