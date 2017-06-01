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    Экономика

    Европарламент утвердил позицию по торговым преференциям для Украины

    (обновлено: )14921
    Докладчиком по этому вопросу выступил депутат от Польши Ярослав Валеса, который, учитывая разные мнения в ЕП по поводу дополнительных торговых преференций для Украины, предложил компромисс.
    Европарламент
    RIA News Юрий Абрамочкин

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Европейский парламент принял позицию на переговоры по предоставлению Украине дополнительных торговых преференций, передает УНИАН.

    Флаг Украины
    Associated Press Darko Vojinovic
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    Отмечается, что ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.

    Докладчиком по этому вопросу выступил депутат от Польши Ярослав Валеса, который, учитывая разные мнения в ЕП по поводу дополнительных торговых преференций для Украины, предложил компромисс.

    "Как вы слышали, у нас есть очень разные мнения — от левого спектра до правого, до очень экстремальных. Моя цель с самого начала была очень простой — я всегда старался помочь Украине, но я также помнил, что защита интересов европейских фермеров и производителей тоже является важной. Поэтому найти правильный баланс было не так легко", — отметил он.

    Докладчик также выразил уверенность в том, что трехсторонние межинституциональные переговоры между ЕП, Европейским Советом и председательствующей в ЕС страной (Мальта) будут начаты в короткие сроки.

    Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте (ЕП) предложили ограничить временные экспортные льготы для Украины. В частности, речь идет об ограничении экспорта в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров из Украины. 

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