Европарламент утвердил позицию по торговым преференциям для Украины

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Европейский парламент принял позицию на переговоры по предоставлению Украине дополнительных торговых преференций, передает УНИАН.

Отмечается, что ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу. "За" проголосовали 475, "против" — 102 депутата.

Докладчиком по этому вопросу выступил депутат от Польши Ярослав Валеса, который, учитывая разные мнения в ЕП по поводу дополнительных торговых преференций для Украины, предложил компромисс.

"Как вы слышали, у нас есть очень разные мнения — от левого спектра до правого, до очень экстремальных. Моя цель с самого начала была очень простой — я всегда старался помочь Украине, но я также помнил, что защита интересов европейских фермеров и производителей тоже является важной. Поэтому найти правильный баланс было не так легко", — отметил он.

Докладчик также выразил уверенность в том, что трехсторонние межинституциональные переговоры между ЕП, Европейским Советом и председательствующей в ЕС страной (Мальта) будут начаты в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте (ЕП) предложили ограничить временные экспортные льготы для Украины. В частности, речь идет об ограничении экспорта в ЕС некоторых видов сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров из Украины.