Как Гройсман с Садовым мусор делили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мусорный кризис во Львове стал причиной очередного скандала. На этот раз, кроме фамилии мэра города Андрея Садового в нем фигурирует имя украинского премьера. Владимир Гройсман возмутился тем, что львовский градоначальник сам виновен в ситуации, которая сложилась с утилизацией мусора в городе. В ответ Садовый написал на своей страничке в Facebook, что критика премьера в его адрес является элементарным хамством.

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Перепалка премьера и мэра в совокупности с продолжительным мусорным кризисом Лвова вызвала в соцсетях неподдельный интерес: "Оптимист считает, что стакан наполовину полон. Пессимист — что наполовину пуст. Садовый — что стакан полон мусора, но выносить должен кто-то другой"; "Премьер-министр Украины и мэр Львова переписываются на ФБ:) И, по-моему, мнению, это нормально. И никто в обморок не падает, что сор из избы выносят. Думаю, что такая публичность, открытость и внимание общественности — поможет избавится и от мусора".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook