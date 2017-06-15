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    Как Гройсман с Садовым мусор делили

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (303)

    (обновлено: )72
    Баталии из-за мусорных проблем Львова перекочевали на уровень премьер-мэр. Андрей Садовый должен самостоятельно решить проблему с вывозом мусора в городе — так полагает премьер Украины Владимир Гройсман. А что думают по этому поводу сами украинцы?
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мусорный кризис во Львове стал причиной очередного скандала. На этот раз, кроме фамилии мэра города Андрея Садового в нем фигурирует имя украинского премьера. Владимир Гройсман возмутился тем, что львовский градоначальник сам виновен в ситуации, которая сложилась с утилизацией мусора в городе. В ответ Садовый написал на своей страничке в Facebook, что критика премьера в его адрес является элементарным хамством.

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    Перепалка премьера и мэра в совокупности с продолжительным мусорным кризисом Лвова вызвала в соцсетях неподдельный интерес: "Оптимист считает, что стакан наполовину полон. Пессимист — что наполовину пуст.  Садовый — что стакан полон мусора, но выносить должен кто-то другой"; "Премьер-министр Украины и мэр Львова переписываются на ФБ:) И, по-моему, мнению, это нормально. И никто в обморок не падает, что сор из избы выносят. Думаю, что такая публичность, открытость и внимание общественности — поможет избавится и от мусора".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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