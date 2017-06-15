Садовый проиграл мусору: Львов — зона чрезвычайной ситуации?

РИА Новости Украина

Мэр Андрей Садовый объявил Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации. Но то, что оснований для этого нет, утверждают не только "санстанция" и медики, но и экологи, говорится в материале издания ZIK.

В понедельник, 12 июня, состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого было принято решение обратиться к председателю ЛОГА, премьеру, секретарю СНБО об объявлении Львова зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Такое решение городской комиссии ТЭБ и ЧС связано с критической ситуацией, которая сложилась в городе с захоронением и вывозом ТБО. Как доложили во время заседания комиссии представители фирм-перевозчиков, сейчас во Львове вообще есть 6850 тонн накопленных и не вывезенных ТБО. Большинство перевозчиков не имеют, куда вывозить мусор. В соответствии с Меморандумом, города в области принимают из Львова только 80-100 тонн в день. Также решение комиссии базируется на предписании Госпродпотребслужбы области, который город и перевозчики выполнить не могут, ведь нет полигонов, куда можно систематически вывозить мусор", — сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Украинское фото Львов утопает в мусоре

Но есть ли на это правовые основания. По мнению юристов горсовета — да. А как на самом деле?

В соответствии с Законом Украины "О зоне чрезвычайной экологической ситуации" основаниями для объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации являются:

— значительное превышение предельно допустимых норм показателей качества окружающей природной среды, определенных законодательством;

(согласно сообщениям Госпродпотребслужбы показатели в пределах нормы и значительных отклонений нет)

— негативные изменения, которые произошли в окружающей среде на значительной территории и которые невозможно устранить без применения чрезвычайных мер со стороны государства;

(очевидных изменений, "которые невозможно устранить" без "чрезвычайных мер со стороны государства", пока нет)

— негативные изменения, которые произошли в окружающей среде, которые существенно ограничивают или исключают возможность проживания населения и ведения хозяйственной деятельности на соответствующей территории;

Украинское фото Львов утопает в мусоре

(наличие чего-то такого, что "существенно ограничивает" или "исключают возможность проживания населения" также невозможно доказать)

— значительное увеличение уровня заболеваемости населения вследствие негативных изменений в окружающей среде;

(по сообщениям управления здравоохранения Львовского горсовета показатели в пределах нормы и значительных отклонений нет)

— возникновение реальной угрозы жизни и здоровью большого количества людей или причинение значительного материального ущерба юридическим, физическим лицам или окружающей среде вследствие чрезмерного загрязнения окружающей природной среды, разрушительного влияния стихийных сил природы или иных факторов;

Остается только "возникновение реальной угрозы жизни и здоровью большого количества людей" — это то, на что реально может обратить внимание государство. Но более вероятным является такая ситуация, когда мэр Львова и вся исполнительная власть получат очередной "нагоняй" от областной и государственной вертикали.

Ведь не только представители власти, но и большинство львовян больше склоняются к тому, что причиной такого шага со стороны команды Садового является утверждение, которое идет дальше в этом же пункте "причинение значительного материального ущерба юридическим, физическим лицам".

Не секрет, что мусорный бизнес был "золотой жилой" для мэра во времена функционирования Грибовичской свалки, стал прибыльным делом и в период массового неконтролируемого списание сотен миллионов гривен на его вывоз в последний год.

zik.ua Мусор в центре Львова

То, что оснований для объявления чрезвычайной экологической ситуации нет, утверждают не только "санстанция" и медики, но и экологи.

Алла Войцеховская, эколог МБО "Экология-Право-Человек" в комментарии ZIK сообщила, что ключевым при принятии такого решения является именно "значительное превышение предельно допустимых норм показателей качества окружающей природной среды", а этого пока нет. В связи с этим и у центральной власти нет веских оснований для таких действий.

К сожалению, Андрей Садовый, несмотря на несколько уточняющих вопросов относительно режима, который будет работать в случае объявления Львова зоной чрезвычайно экологической ситуации, так и не смог ничего объяснить по этому поводу. Он лишь утверждал, что государство будет обязано открыть для львовского мусора все полигоны.

Тем временем, Закон предусматривает ряд конкретных и жестких мер:

— установление особого режима въезда и выезда;

— ограничение движения транспортных средств и проведения их осмотра с целью необходимой их обработки, временной задержки в случае выявления возможного опасного их влияния на жизнь и здоровье людей, или угрозы ухудшения экологической ситуации;

— усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

— установление ограничений или запрета на проведение массовых мероприятий, в том числе в случае обострения эпидемиологической обстановки, кроме мероприятий, запрет и проведения которых устанавливается судом;

— отселение людей из мест, опасных для их проживания, с обязательным предоставлением им жилых помещений для постоянного или временного проживания;

— установление временного запрета на строительство новых и расширение действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или с обеспечением жизнедеятельности населения;

— установление карантина и осуществление других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

— введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости среди населения;

— проведение мобилизации ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, изменение режима их работы и профиля производственной деятельности в пределах, необходимых для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;

— проведение необходимых работ по оказанию помощи животным в случае их заболевания, угрозы их гибели;

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— принудительное отчуждение объектов права частной собственности с обязательным последующим полным возмещением их стоимости;

— выполнение комплекса работ по нормализации экологического состояния на территории зоны чрезвычайной экологической ситуации.

Необходимы все эти меры города в данной ситуации? Пойдет ли на них государственная власть? Эти вопросы, видимо, не требуют ответа. Однозначно нет.

Готов ли на все эти меры пойти мэр Львова? Также трудно согласиться. Ради голословного популистского заявления — да, но сможет ли он это внедрить в жизнь — сомнительно. Тем более, что на носу такой дорогой для Садового "Альфа джаз фест", переименованный в "Леополис-джаз".