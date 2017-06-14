Во Львове арестован директор фирмы, занимающейся вывозом мусора

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Сегодня Галицкий районный суд Львова постановил взять под стражу на два месяца директора фирмы AVE-Львов Юрия Грибана с внесением альтернативы залога в сумме 480 тысяч грн.

По данным пресс-службы прокуратуры Львовской области, такую меру пресечения суд избрал по ходатайству надзорного ведомства, которое расследует производство о хищении средств из городского бюджета Львова во время вывоза отходов в другие регионы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В прокуратуре подозревают Юрия Грибана в завладении 600 тысяч грн из городского бюджета Львова и покушении на завладение еще 9,5 млн грн, предназначенных горсоветом на вывоз и захоронение бытовых отходов.

Отметим, что прокуратура просила суд установить Грибану залог в 10 млн гривен.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.