Депутат: пенсионную реформу готовят перед запуском политпроекта Гройсмана

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Пенсионное пособие теперь будут рассчитывать по формуле так, чтобы пенсия определялась для всех граждан одинаково, независимо от места и статуса профессии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Проголосует ли парламент за все эти изменения, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

(текст публикуется на языке оригинала) РИА Новости Украина Евгений Котенко Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

Андрій Рева представив формулу, яка складається з розміру середньої зарплати, індивідуального коефіцієнту зарплати, коефіцієнту стажу. Коли ми побачимо якісь закони? Як ви налаштовані і ваша фракція?

– Ми всі прекрасно розуміємо, в парламенті, я думаю, всюди на вулиці розуміють, що пенсійна реформа потрібна так само, як і медична реформа, так само, й інші зміни в країні.

Питання, яким чином їх робити, і на це має дати відповідь зареєстрований законопроект. Десь три тижні тому прийшов шановний пан прем’єр зі слайдами, з концепцією і з трибуни ВР він презентує бачення уряду.

Сьогодні пан Рева також каже про якісь свої наміри, що вони там намагаються втілити. Ми знаємо, що з МВФ вони щось погодили, якісь документи і назвали це законопроект. Вони ще показували стос паперу, на якому написано "механізми втілення" їх якихось задумок, ідей, однак ні я як нардеп, ні інші мої колеги у ВР як представники народу не знаємо, що вони там задумали.

Я перепрошую, однак я, можливо, на початку своєї депутатської каденції, коли я був недосвідченим депутатом, повірив на слово своїм старшим колегам, то сьогодні я в це не вірю. Ви мені покажіть текст законопроекту, я його почитаю, там, де я не розбираюсь, я піду на експертну раду фракції "Батьківщина", там, де в нас сидять досвідчені фахівці, які працювали в міністерствах і на дуже високих посадах, які розкладуть законопроекти на молекули, ми порадимось, як це ми повинні робити, внесемо свої пропозиції і тоді ми зможемо вийти до людей, до журналістів і казати, підтримуємо ми це, не підтримуємо, такі зміни треба внести.

А коментувати слова прем’єра чи інших міністрів, їх картинки, їх слайди, її забаганки я не буду, тому що я знаю, що однією рукою вони дають, іншою забирають. Тому тільки законопроекти, тільки жорсткий фактаж, а не жодні популістичні речі, які вони кажуть. Оці недолугі наміри уряду зробити піар я не хочу коментувати.

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Прем’єр на сторінці в Facebook написав про гарячу лінію, куди можна дзвонити і ділитись враженнями. Коли ці обговорення на гарячих лініях приведуть до сесійної зали?

– У 2019 році, якщо нічого не трапиться, будуть вибори президента України та будуть вибори до парламенту.

Коли замість професійної дискусії дискутують на гарячих лініях, в інтернеті створюють сайти і пишуть про пенсійну реформу уряду Гройсмана, не уряду України, а уряду Гройсмана, коли її лобіюють соратники найближчі пана Гройсмана для мене як для політика зрозуміло, що це є підготовка під вибори, підготовка якогось політичного проекту, тому що фахові люди роблять по-іншому.

Фахові люди на міністерстві спочатку на своєму збирають робочі столи з експертами, з профспілками, з іншими людьми, які розбираються в цих речах. Потім, коли ми провели ці дискусії на рівні міністерства, виходьте на рівень Кабміну, реєструйте законопроект урядовий, приходьте до комітету ВР, дискутуйте там з депутатами різних політичних сил, з експертами, і вам уже буде стос паперу, сторінок 500-1000 для того, щоб ми всі пропозиції продивились і от після цього вже можна казати про якусь реформу, про дискусії. Якщо цього не зроблено, то це політичний піар.

Також пропоновану Кабміном пенсійну реформу в ефірі "ГС" прокоментувала нардеп від фракції "Самопоміч", секретар комітету з питань соціальної політики та пенсійного забезпечення Наталія Веселова.

Ви бачили цю формулу? Як вона реально може працювати?

– Те, що презентували, зміна формули – це ще не реформа. Це є намагання осучаснення пенсій і поєднання різних видів пенсій в одному законі. Але це не реформа.

Реформа – це запровадження другого накопичувального рівня державного і, власне, надання можливостей для вже роботи і другого накопичувального рівня, і третього накопичувального рівня, який вже успішно працює в України, але немає достатньо інструментів на фондовому ринку.

Те, що стосується зміни формули, це просто таке намагання якось підвищити, можливо, пенсії тим пенсіонерам, які вже отримують ці виплати, але це негативно відобразиться на тих пенсіонерах, які планують її отримати в майбутньому, тобто ніякої реформи я поки що не бачу.

Документа ми теж не бачили, щоб проаналізувати і сказати, що в цьому законопроекті є такого реформаторського, що, дійсно, може змінити і пенсійну систему, і економіку України, тому що зараз солідарна система може спричинити такий економічний колапс в Україні, а в інших країнах, де вже проведена пенсійна реформа і, дійсно, вона проведена правильно, так, як вона повинна бути, пенсійна реформа стала стартом для економічного зростання країни.

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Тому велике питання, що хоче зараз зробити уряд – чи він хоче, щоб ця пенсійна реформа стала поштовхом для економічного росту, розвитку фондового ринку, розвитку наших підприємств, будівництва, будування доріг, все, що завгодно або просто це буде передвиборча цукерка, яку кинуть тому електорату, який завжди голосує, і на цьому все закінчиться.

Чому нинішні пенсіонери будуть в плюсі, а майбутні — в мінусі?

– На тому тижні у нас проходили парламентські слухання і одна із виступаючих, Мар’яна Онуфрик – це експерт з пенсійної реформи, процитувала американських вчених, які сказали, що солідарна система – це така система по грабунку, коли грабують майбутні покоління для того, щоб задовольнити старше покоління, а потім брешуть майбутнім поколінням, що вони пограбують ще дітей і внуків, щоб дати пенсію їм.

Саме тому солідарна система вже застаріває, і коли ми говоримо про те, що Пенсійний фонд — банкрут, це неправда. Пенсійний фонд не може бути банкрутом. Банкрутом є солідарна система. Солідарна система не може вже сама себе забезпечувати.

У нас вже майже порівну тих, хто робить внески, тобто працюючого населення, і пенсіонерів, які отримують виплати з Пенсійного фонду. Тому терміново потрібна реформа, але вона потрібна вже, запроваджувати нові, скажімо так, інструменти для того, щоб розвивався фондовий ринок, для того, щоб розвивалась економіка України, для того, щоб люди були простимульовані нести свої внески в Пенсійний фонд, спостерігати за своїми індивідуальними рахунками, як там гроші не лише зберігаються, а й примножуються. Люди повинні бути впевненими в завтрашньому дні. Це буде лише на користь Україні та українцям.

Зараз багато обговорюють пільгові пенсії. Чи будуть вони прирівнюватись?

— Це маніпуляції. Сьогодні буквально один із експертів пенсійної системи Павло Янковський на своїй сторінці у Facebook виклав такий аналіз, скільки у нас пенсіонерів, яких категорій і скільки вони отримують коштів.

Так от, пенсіонерів, які отримують пенсію по основному закону, закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування, їх чисельність майже 11 мільйонів, якщо бути точним, 10 мільйонів 896 тисяч, а нардепів 960 осіб. Загалом у нас депутатів, які отримують пенсію, – 960 осіб.

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Як ви думаєте, чи можуть вони отримувати весь бюджет Пенсійного фонду? Якщо ми говоримо вже про те, що у нас багато окремих законів, за якими отримують пенсії, це і окремо закон про статус держслужбовців, окремо закон про прокуратуру, про судів, про військовослужбовців, так, дійсно, потрібно приводити все в один закон. Але не потрібно обдурювати людей, тому що державні службовці для того, щоб отримати пенсію за іншою формулою, більш підвищеною, вони сплачували більші внески в Пенсійний фонд, тобто якщо звичайна людина платила 3,6% із своєї зарплати в Пенсійний фонд, то держслужбовці сплачували 6,1%, тобто ця різниця 2,5% — це ті кошти, які накопичувались для виплати їм підвищеної пенсії.

Тому не потрібно маніпулювати і налаштовувати один проти одного. Потрібно системно займатись цим питанням і вирішувати, як в подальшому цих людей не обдурювати, а надавати їм ті послуги, які держава їм обіцяла.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.