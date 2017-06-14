наверх
14.06.201722:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Садовый назвал хамством ответ Гройсмана по мусору

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (302)

    (обновлено: )745
    Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе. Об этом мэр написал на своей Facebook-странице в среду вечером.

    Скриншот со страницы Андрея Садового в Facebook

    "Ожидал от Премьер-министра (!) Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", — отметил Садовый.

    Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Российский боксер Георгий Кушиташвили
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы