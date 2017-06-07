Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017"

В Ереване прошел финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017". В нем приняли участие 24 участницы из стран Содружества и бывшего СССР в возрасте от 18 до 25 лет. В итоге победительницей конкурса была признана участница от Армении, модель и актриса Шушан Ерицян, сообщает Sputnik Армения.

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Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, интеллект и манеры девушек.

Содействие в проведении конкурса оказали межгосударственный комитет СНГ, министерство экономического развития и инвестиций Армении и мэрия города Еревана.