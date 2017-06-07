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    Фотоленты

    Пять составляющих красоты "Мисс СНГ 2017"

    232
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS
    Мисс СНГ 2017
    © SPUTNIK/ ASATUR YESAYANTS

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    В Ереване прошел финал международного конкурса красоты "Мисс СНГ-2017". В нем приняли участие 24 участницы из стран Содружества и бывшего СССР в возрасте от 18 до 25 лет. В итоге победительницей конкурса была признана участница от Армении, модель и актриса Шушан Ерицян, сообщает Sputnik Армения.

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    Жюри финального конкурса "Мисс СНГ 2017", в которое вошли 11 ведущих специалистов сферы — трое из Армении, четверо из России, остальные из других стран СНГ, оценили не только красоту, но и манеры, интеллект и манеры девушек.

    Содействие в проведении конкурса оказали межгосударственный комитет СНГ, министерство экономического развития и инвестиций Армении и мэрия города Еревана.

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