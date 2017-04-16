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    "Мисс Россия-2017" стала Полина Попова

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    Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей. Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
    Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Полина Попова из Свердловской области победила в финале "Мисс Россия-2017", сообщается на сайте конкурса. Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.

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    Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей.

    Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Полина Попова (Свердловская область) выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017"
     

    Ранее сообщалось, что на филиппинском острове Себу проходил конкурс "Мисс Вселенная-2017", в котором представительницы из разных стран боролись за корону самой красивой девушки планеты.

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