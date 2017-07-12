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    Россия

    Россия упростила получение гражданства для украинцев

    (обновлено: )13320
    Кроме того, Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который позволяет отменить решение о приобретении российского гражданства теми, кто был осужден за терроризм и экстремизм.
    Российские паспорта
    RIA News Алекс Аминев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Госдуме РФ во втором чтении принят законопроект о лишении гражданства за терроризм, куда были внесены поправки о принесении присяги при получении гражданства РФ и упрощении процедуры его получения для украинцев.

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    Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле председателем палаты Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым, вице-спикерами Иваном Мельниковым, Игорем Лебедевым и Ириной Яровой, а также главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым заместителем Михаилом Емельяновым. Документ был принят в первом чтении 19 мая.

    Напомним, в России для иностранцев, которые являются носителями русского языка, существует возможность более быстрого получения гражданства.

    Ранее сообщалось, что биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, начнет работать с 1 января 2018 года.

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