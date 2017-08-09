Эксперт: инцидент с украинцами в Финляндии — опасный прецедент

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Финляндии пропала группа сборщиков ягод. Среди них были три гражданина Эстонии, а также еще 37 украинцев. Местные СМИ сообщают, что работников должны были отправить в небольшой городок в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено и их оставили в глухом селе.

Местные жители помогли работникам, разместив их в домике охотничьего клуба и накормили. Однако в начале этого месяца стало известно, что работники исчезли из домика. Куда и кто их увез — неизвестно.

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Местонахождение группы украинцев и эстонцев также до сих пор неизвестно. В то же время местная полиция искать их не собирается, но не имеет сомнений, что в деле замешены криминальные элементы.

Нюансы трудоустройства украинцев за рубежом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор компании "Евро Юкрайниан Груп" Сергей Котляренко.



Известны ли вам какие-то другие детали истории с украинскими трудовыми мигрантами в Финляндии? РИА Новости | Перейти в фотобанк Европа: население стареет – "выручают" мигранты

— Наша компания "Eurostudy and work" занимается трудоустройством в Европе непосредственно последний период времени. Нам поступил звонок от наших официальных партнеров из Финляндии, работодателей прямых, которые нам сообщили, что на территории Финской Республики находятся граждане Украины, которые несколько дней располагаются в портовой зоне по прибытию в Хельсинки. Их высадил автобус, развернулся и уехал. Они остались без никого, без определенного места проживания, без работы и не знают, что делать. На помощь обратились представители финского государства, добровольцы желающие, которые помогали им ресурсами, финансами, питанием. После чего они вышли на диалог с нашей компанией. Наша компания на протяжении трех дней подобрала им место работы в городе Миккели, с нашим прямым работодателем заключили дополнительный договор на прием группы 37 человек.

Высланы были им документы, маршрутная карта. Мы сняли базу проживания за свой счет, забрали из города в место их локации. С нами был постоянно на связи представитель из Финляндии и украинский один главный координатор, активист группы. Они договорились, что в данный момент, где они проживали, у них был выставлен счет в размере несколько тысяч евро за эти дни, которые они потратили. Их требуют срочно оплатить, не предоставив работу.

На что они отказались. И мы ожидали, что они выйдут на новое место работы. После этого связь с ними была потеряна в день выезда. Как мне сейчас сообщают, я на связи с работодателем финской компании, который их ожидал и который сейчас в Финляндии через своих партнеров информацию про них узнает, он говорит, что скорее всего их взяли в заложники представители неизвестных структур. Скорее даже не финских, потому что они работали через российских посредников, и они где-то сейчас отрабатывают, скорее всего, безопасно, либо в каком-то поселке, либо на какой-то базе в лучшем случае. Но связи с ними никакой абсолютно нет на данный момент.



Есть информация, что местная полиция не собирается искать пропавших работников. East News Adam Wysocki Польша стала доплачивать трудовым мигрантам. Реакция в соцсетях

— Я разговаривал с представителями, которые сами дали запрос в миграционную службу, и им самим интересно, что произошло. Насколько я знаю, какие-либо действия со стороны правоохранителей активизированы не были. Но украинские масс-медиа начали постить информацию в Интернете, и у них уже началось движение. То есть, они переслали эти статьи, как я понимаю, сейчас будет активизироваться поиск данных граждан.



Эти люди находятся на территории Финляндии легально?

— Они все граждане Украины. С лета этого месяца после получения безвиза они имеют абсолютно легальное право ехать в Финляндию с паспортам, либо по наличию визы, и находиться, работать там, до трех месяцев. То есть, эта группа, как мне сообщили, имеет биометрические паспорта или разрешительные документы с рабочей визой стран ЕС, поэтому они и выехали работать в Финляндию.

После чего, когда у них не получилось трудоустроиться на их вакантном месте, куда, как мне сказали, они заплатили 600 евро, чтоб вы понимали, мы были удивлены, потому что это колоссальные деньги, которые они оплатили наперед, ничего не имея. Мы им предложили наши альтернативные вакансии, где готово было уже все предоставление от жилья, до машины в аренду, которую они могут брать. За сбор урожая в высокий сезон, мы им предложили за вакансию 200 евро, это с проездом уже. Они были согласны и запросили документы. У них практически у всех находились биометрические паспорта, или паспорта с визами.



Много украинцев сейчас хотят уехать работать за границу? REUTERS Christian Hartmann Financial Times: Польша оценила преимущества наплыва мигрантов с Украины

— Мы сейчас развиваемся во всеукраинскую сеть, на украинском рынке уже более трех лет. Непосредственно в сфере трудоустройства. Первые два года мы посвятили Польше, украинцы ехали в Польшу, потому что многие люди отказались ехать на заработки в Россию, из-за политической ситуации несколько миллионов людей отказались, либо вынуждены были уехать. Другая часть ехать в Германию, в Америку, либо Канаду, либо другие страны боится. Л

ибо из-за неимения знания языка. Поэтому мы работали с Польшей. Но последний год мы активно начали посвящать партнеров Финляндии, Дании, Норвегии, Германии, куда, в Германию мы можем по польским визам легально через польскую компанию нашу, легализацию, на три месяца специалисты выехать на немецкие объекты.



И сделать все официально вполне возможно?

— На данный момент есть в действительности ситуация, когда можно легально поехать. В данный момент в Финляндию место вакантно, стоит 2-3 тысячи евро и это просто смешно. И вы должны оплатить наперед, и неизвестно. Там оплата в месяц, конечно, три тысячи евро получают чистыми на руки, потому что Норвегия — самая высокооплачиваемая страна. Мы собираем эти вакансии, 300 евро люди платят нам за подготовку документов, выплачивают их с первой зарплаты. Чтобы не попасться на удочку агентств-мошенников, люди должны сначала получить документы от работодателя, где с печатью от компании-работодателя есть фамилия. На основе этого приглашения подается запрос в учреждение и вам открывается виза.

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Эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" пояснила, что необходимо разработать сложный финансовый механизм для получения пенсионных взносов от украинских трудовых мигрантов.