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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: что нужно Европе от человека со славянским акцентом?

    (обновлено: )32110
    Украинцы по-прежнему с тоской и надеждой обращают свои взоры на вожделенный Запад. Многие ли решатся покинуть Отчизну в поисках лучшей жизни и чего хочет старушка-Европа от человека со славянским акцентом? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Автобус, отправляющийся в Евросоюз
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Далеко не первый раз в украинском сегменте соцсетей сообщения на тему миграции соотечественников поднимают волну народного негодования. На этот раз поводом для волнений стала субботняя публикация на сайте "Зеркала недели" колонки главреда издания Юлии Мостовой.

    Юлия Мостовая
    focus.ua
    Обратной дороги нет. Что сказала и что хотела сказать главред Мостовая

    Она написала, что хочет "уехать на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных… От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений… от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране…" "Я просто хочу уехать от глупости…", — пишет Мостовая, отмечая, что несмотря на все это она все же останется. 

    Эта публикация не оставила равнодушными многих украинцев. Однако далеко не все разделяют точку зрения журналистки: "…а я вот прекрасно помню, как без всякого отъезда на Запад предприимчивая Мостовая умудрялась ставить на соседних полосах корпоративную заказуху сразу от двух враждующих сторон"; "Я не уеду. И не потому что меня там никто не ждет. Я могу работать и жить в любой стране мира, где есть Интернет". "Остаткам надежд Мостовой также суждено разбиться. По одной простой причине: лицом на Запад рассвет не увидеть", — есть в сетях и такие коментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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