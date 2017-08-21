Соцсети: что нужно Европе от человека со славянским акцентом?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Далеко не первый раз в украинском сегменте соцсетей сообщения на тему миграции соотечественников поднимают волну народного негодования. На этот раз поводом для волнений стала субботняя публикация на сайте "Зеркала недели" колонки главреда издания Юлии Мостовой.

Она написала, что хочет "уехать на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных… От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений… от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране…" "Я просто хочу уехать от глупости…", — пишет Мостовая, отмечая, что несмотря на все это она все же останется.

Эта публикация не оставила равнодушными многих украинцев. Однако далеко не все разделяют точку зрения журналистки: "…а я вот прекрасно помню, как без всякого отъезда на Запад предприимчивая Мостовая умудрялась ставить на соседних полосах корпоративную заказуху сразу от двух враждующих сторон"; "Я не уеду. И не потому что меня там никто не ждет. Я могу работать и жить в любой стране мира, где есть Интернет". "Остаткам надежд Мостовой также суждено разбиться. По одной простой причине: лицом на Запад рассвет не увидеть", — есть в сетях и такие коментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook