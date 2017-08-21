Обратной дороги нет. Что сказала и что хотела сказать главред Мостовая

Роман Степняк

"Я хочу уехать…". Прочитав первую фразу текста известной журналистки Юлии Мостовой, серьезно возмутивший читательское спокойствие, вдруг поймал себя на мысли, что в последнее время не раз ее слышал из уст знакомых и незнакомых людей, в горячих спорах и случайных перепалках, в общественном транспорте и социальных сетях, да и сам, положа руку куда в таких случаях положено, вынужден сознаться, с присутствием различных настроений и мыслей, ее повторял. Значит, фраза произнесена вовремя и легла в увлажненную почву.

Вот уж где-то полгода она звучит все настоятельнее. По мере того, как беспросветнее становится реальность. Это модно в канун Дня независимости сказать о несостоятельности государства. Кто может спорить с тем, что "политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью — разворовать"? Мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Эти слова не стоит даже приписывать автору и воспроизводить в качестве цитаты, они звучат на каждом углу.

Они принадлежат пенсионеру, тщательно взвешивающему, купить бутылку молока или еще помучиться головными болями без таблеток от повышенного давления. Они принадлежат родителям, ломающим голову как собрать ребенка в школу, затратив две минимальные зарплаты. Они принадлежат вчерашним участникам боевых действий, которые сегодня, по словам высокопоставленного чиновника, считают пятисотдолларовый заработок в стране, названной агрессором, "высоким гонораром".

Они принадлежат крайне обнищавшему населению, доходы которого три с лишним года назад обещали довести если не до немецких, то до среднеевропейских уж точно, а опустились на порядок и теперь зарабатывать столько, "как при Януковиче", могут только те, кто зацепился за какую-то ветку власти. Всем остальным – закон и военное время.

Короче говоря, не согласиться с аргументами автора просто невозможно. Убедительно, аргументировано, эмоционально. Это о большей и аналитической части текста. До слов, когда автор, вопреки всему, произносить слова: "Я хочу сбежать. Но! Да, вы правы, — я останусь".

Читайте также: Украина, наши дни: нищий на нищем сидит и нищим погоняет

А вот здесь давайте остановимся. И подумаем, что все-таки стало непреодолимой преградой, которая не позволит автору этих проникновенных слов осуществить непростой, но выстраданный замысел. Конечно же не потому, что как пишет автор "ночь темнее всего перед рассветом", и даже не от того, что этот рассвет, по мнению автора, наступит уже в этом десятилетии. И даже высокопарная сентенция "потому что моим детям нужна Родина, а они должны быть нужны ей" звучит не к месту и неубедительно. Как и упоминание всуе "печальных сморщенных старушек", которым некому будет продавать "ненужный килограмм творога, мятую малину, неумытую картошку".

Перейдем на прозу, и заменим слово "рассвет" на слово "выборы". На этом термине и остановимся. Да, в этом смысле они действительно забрезжили. В политикуме наблюдаются неимоверные брожения, и ждать сил и терпения больше нет. Даже переждать День независимости никакой мочи. Да, главные действующие лица не отказали себе в удовольствии и продолжают отдыхать на заморских пляжах, но не отлучаясь от всяческих смартфонов и прочих средств современной связи.

К выборам готовятся большие и малые партии, и даже те, кто называют себя непроходными. Автор приводит две малозначительные фамилии, которые ставят под сомнение весь пафос статьи, уже названной "манифестом нового майдана". Возможно, эти люди действительно могут претендовать на роль будущих лидеров страны, а за ними кроются невероятные возможности. Я не знаю.

Вот только я не очень доверяю волонтерам и антикоррупционерам. Вернее, если бы таковых знал, может быть, и доверял бы. Но практика показывает, что лица такого рода деятельности крайне редко бывают искренними и отдают все силы задекларированным целям. Возможно, волонтер Леся Литвинова – очень достойный человек и в значительной мере отличается от тех ее коллег, которые на фоне этой благородной деятельности совершили головокружительную карьеру в исполнительной власти. Скажем, как Георгий Тука, поднявшийся на организации вещевого обеспечения и питания бойцов АТО до губернатора и заместителя министра. Или Ульяны Супрун, какое-то время помогающая армии в снабжении медицинскими препаратами, и без особых специальных навыков и образования занявшая пост министра здравоохранения, пусть пока в ранге и.о. Да и сам автор обозреваемого текста говорит, что знает "как часть волонтеров продалась и нажилась". Значит, Литвинова – из другого текста, из тех, кто не продался, и не нажился?

Особое отношение в обществе и к разного рода антикоррупционерам, к когорте которых причисляли себя едва ли не все, кто нынче коррупцию возглавляет. Не думаю, что чем-то особым в этом ряду отличается Виталий Шабунин. Конечно, последний наезд правоохранительных органов на руководителя Центра противодействия коррупции явно с запахом провокации, но ведь и поступок Виталия вряд ли ставит его в ряд моральных авторитетов нации. Автор статьи им восхитился, а я бы не стал этого делать, даже если у Шабунина "такой красивый хук!".

Ну а теперь об авторе. Это главный редактор газеты "Зеркало недели" Юлия Мостовая. Издания, которое в течение последних лет было одним из главных рупоров тех, кто нынче пришел к власти. Юлия замужем за лидером партии "Гражданская позиция", который был и министром обороны, и депутатом Верховной Рады. Гриценко находится в жесткой оппозиции к Банковой, вынашивает весьма амбициозные планы и неистово защищает Виталия Шабунина. Следите за будущими списками политических партий, они скоро появятся, и не удивляйтесь эмоциональным текстам талантливых журналистов.