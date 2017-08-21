"Хочу сбежать, но...". Журналистка Юлия Мостовая о жизни в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не отрекаются любя?

В субботу, 19 августа, на сайте издания "Зеркало недели" была опубликована колонка главного редактора Юлии Мостовой под заголовком "Не отрекаются любя". Начинается она со слов "Темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии".

Журналистка резко высказалась о сегодняшней Украине и президенте Петре Порошенко. Мостовая заявила, что хотела бы сбежать от "несостоявшейся Независимости", но не сделает этого, так как за границей ей некого любить, не в кого верить, не за кого "рвать сердце".

"Я хочу уехать. Куда-нибудь туда, на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных. За миллионами тех, кто надеялся и даже боролся, но устал….", – написала она.

С горечью журналистка констатирует: "Политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью — разворовать. Мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Зато мы блистали в рейтингах Forbes".

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Она подчеркнула, что за 26 лет власть так и не научилась говорить твердое "да" и твердое "нет", когда речь идет о национальных интересах, и "готова обменивать эти интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться".

"Я хочу уехать от президента, рожденного под знаком "Жадные Весы". От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений. Не принимающего, по причине взвешивания копеек от остановки на том или ином варианте. Хочу уехать от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране и неизменно во время выборов финансирующих победителей кастинга подлецов. Я просто хочу уехать от глупости", – заявила Мостовая.

Она написала, что увидела, как часть волонтеров "продалась и нажилась". Мостовая подчеркнула, что хочет уехать, чтобы не видеть, "как окончательно сойдут с ума от чужих горя, крови, боли и слез оставшиеся честные".

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По словам Мостовой, за 20 лет она привыкла, что ее разговоры прослушивают. "Но когда я вижу ложащиеся на стол президента резюме моих телефонных разговоров, где Красная шапочка на ковре-самолете залетает в Винтерфел, я ужасаюсь уровню компетенции моих соглядатаев. Не за себя страшно. За страну. За президента, которого кормят продуктом интеллектуального несварения", – пишет журналистка.

При этом она резюмировала, что все же останется. "Я хочу сбежать. Но! Да, вы правы, — я останусь. Потому что темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии. Не спрашивайте, — откуда. Просто знаю и все…", – отметила Мостовая.

Журналистка подчеркнула, что побывав почти в полусотне стран, еще не видела свою.

Мостовая добавила, что хочет застать день, когда Украине "выпадет очередной шанс стать другой". "Я знаю, что все прекрасно справятся без меня. Но я не уеду. Мне некого там любить. Не в кого верить. Не за кого рвать сердце. Пусть оно порвется здесь", – резюмировала журналистка.

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Небывалый резонанс

Статья журналистки впечатлила многих украинцев, вызвав в одночасье и понимание, и гнев. Некоторые расценили статью как правдивую констатацию сегодняшней реальности.

В частности, нардеп Мустафа Найем написал: "Юлия, жгите еще".

"А когда уже, черт возьми, этот рассвет?! Радует только, что остаемся в хорошей компании", — написал он и добавил цитату из текста.

Некоторые написали, что понимают журналистку и ее разочарования.

"Понимаю о чем говорит уважаемая госпожа Мостовая. Я долго жил в стране, у которой не было никаких перспектив, и год от года становилось все хуже и хуже. Да, Грузия далеко не Швейцария, но она сильно изменилась… Сейчас моя жизнь и судьба связанна с Украиной, и я тоже знаю, что у нас все получится. Да тяжело, но все выйдет…", – пишет бывший пресс-атташе посольства Грузии и журналист Бачо Корчилава.

"Это текст о любви и боли. О надежде. О вере в будущее. Об усталости и разочарованиях, которые есть у всех. И которые, тем не менее, не становятся основой для принятия решений", – заявила журналистка Леся Литвинова.

Публикация в Facebook

В то же время журналистка Елена Бабакова, которая живет в Варшаве, считает, что возможность размышлять, оставаться иди возвращаться есть у тех, кто принадлежат к вышесреднему классу. Те, у кого нет здесь никаких перспектив реализовать себя, будут уезжать.

"Когда все или почти все материальные гештальты закрыты, можно озаботиться и белочками, и атмосферой в кофейне. То же самое в случае жизни или путешествий в небогатых странах. Если принадлежишь к группе, у которой материальные гештальты закрыты — квартира, машина, достойная работа, возможность посмотреть мир — то можно и поумиляться разбитыми дорогами, намахиванием на базаре, орежом на улице, закрыть глаза на отвратительный транспорт и невывезенный мусор, кульки так хорошо подсвечиваются на рассвете…Короче, оставаться или возвращаться будет тот, кто уже принадлежит к этому вышесреднему классу. Или имеет перспективу к нему присоединиться в обозримом будущем. Остальные, если сейчас хоть чуть не помочь им заработать и реализовать себя, будут валить несмотря на все красивые и правильные слова", — пишет Бабакова у себя в Facebook.

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При этом некоторые пользователи гневно отреагировали на пост журналистки, припомнив некоторые ее факты биографии. В частности, что журналистка — супруга экс-министра обороны Анатолия Гриценко, который также был причастен к построению той государственной системы, которую сама же Мостовая и критикует.

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак написал, что его удивило кто именно это написал, но в целом с мыслями он согласен.

"Юлия Мостовая — супруга министра Обороны Украины (с февраля 2005 по декабрь 2007 года), трижды депутата ВРУ, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Того самого, кто кровь от крови и плоть от плоти, частичка политического класса современной Украины, из которой, как метко заметила автор "…хочется бежать"…, — написал он у себя в Facebook.

Публикация Дмитрия Спивака в Facebook

Ранее в сети уже вспыхивали ярые дискуссии по поводу миграции в Украине.

В январе 2017 года причиной стал пост украинца, гордо продемонстрировавшего общественности свой новый американский паспорт. В противовес тем, кто его поддержал, появились даже посты с хештегами "Я не уеду и не сдамся" и поток брани в адрес тех, кто "предал страну".

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Подключились к дискусии и депутаты. Активный участник Майдана, а ныне нардеп от БПП Мустафа Найем опубликовал у себя в Facebook философский пост "Об эмиграции", в котором призвал украинцев не покидать страну, иначе так "мы капитулируем" и останемся "вторым сортом".

По материалам из открытых источников интернет