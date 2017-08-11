Миграционная служба обвинила украинцев в проблемах с биометрикой - СМИ

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Государственной миграционной службе утверждают, что в тотальном срыве дедлайнов по выдаче биометрических паспортов виноваты не они и не полиграфкомбинат "Украина", а сами украинцы, пишет издание "Страна".

"Действительно, есть задержки по срокам выдачи паспортов. Мы об этом людей предупреждали. Задержки эти связаны с тем, что в июне-июле, и даже до сих пор, сохраняется повышенный спрос на паспорта. Мы принимали до 25 тысяч заявлений на оформление загранпаспорта в день. Это абсолютно аномальный и неестественный спрос. В прошлом году в это же время мы принимали до 11 тысяч заявлений, то есть спрос вырос боле чем в два раза", – сообщил начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

По словам чиновника, статистика выезда заграницу Погранслужбы абсолютно не соответствует количеству выданных биометрических паспортов. Только в июне 2017 года по заказу Государственной миграционной службы полиграфкомбинат изготовил 300 тысяч документов. Всего, начиная с 2015 года – было выдано более 4 миллионов биометрических паспортов. А по факту всего 162 тысячи украинцев воспользовались ими для выезда в страны ЕС.

"С момента введения безвиза мы изготовили уже 600 тысяч паспортов. Всего – более 4 миллионов. А воспользовались ими лишь 162 тысячи украинцев! Это искусственно созданный ажиотаж. Люди оформляют паспорт, а потом просто кладут его под подушку. Из-за этого те люди, которым действительно надо выехать срочно за границу, страдают", – сказал директор ПК "Украина" Юрий Онищенко.

Полиграфкомбинат работает в режиме 24/7, круглосуточно, и делают все возможное для того, чтобы персонализировать как можно больше документов.

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"Все имеет свою пропускную способность, – говорит руководитель пресс-службы ГП "Документ" Владимир Полищук. – Комбинат "Украина" не может прыгнуть выше своих технических способностей. Только в нашем предприятии 4 тысячи людей в день подают документы (из более 20 тысяч по всей Украине). В наши центры каждый день приходит в два раза больше людей, чем в прошлом году, мы даже не всем обслужить можем. Так что обвинять кого-то конкретного в проблеме с задержками не стоит – просто люди все в одночасье кинулись оформлять загранпаспорта. И все начало трещать по швам".

Юрий Онищенко сказал, что сейчас техническая возможность полиграфкомбината позволяет печатать 300 тысяч паспортов в месяц. В день – это около 10 тысяч паспортов. Тогда как, напомним, заявления подают более 20 тысяч человек.

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С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.