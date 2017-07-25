Безвиз рулит. Что будет с курсом евро ближайшие месяцы?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На понедельник, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно евро — главная европейская валюта подорожала сразу на 37 копеек.

Согласно официальным данным на сайте НБУ, курс евро составляет 30 гривен 14 копеек. Тогда как, например, в пятницу — 29 гривен 77 копеек.

Что стало причиной роста евровалюты, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Почему евро начал расти? Можно ли считать одной из причин растущий внутренний интерес украинцев к нему?

— Основная причина – это новости из США. Идет расследование в США касательно взаимосвязи Администрации президента Трампа, его избирательного штаба, когда он избирался в президенты США, были ли какие-то взаимосвязи с РФ, и буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что будет рассматриваться, скажем так, в том числе, и бизнес самого Трампа, будут расследоваться операции его бизнеса, были ли какие-то сделки бизнеса с российскими контрагентами. Вот на этом фоне, то есть именно расследование уже касается непосредственно президента США, на этом фоне доллар США падает, а евро, соответственно, растет.

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Доллар не так падает, как евро растет.

— Здесь все-таки причина, в первую очередь, это американская причина. Пока, скажем, инициации импичмента президента Трампа не было. Для этого необходимо, чтобы нижняя палата Конгресса приняла специальное решение. Только тогда, когда голосует нижняя палата Конгресса, уже идет инициация самой процедуры. Этого сейчас пока нет, потому что нужно понимать, что если даже формально пройдет инициация процедуры импичмента, мы можем увидеть евро еще лучше. Сейчас пока идет расследование, назначен специальный следователь, нужно понимать, что это расследование всегда процесс длительный, как минимум, год. То есть это не быстрая процедура. И то же самое мы понимаем, что все это растянется, скорее всего, как минимум до весны следующего года, и в конечном итоге, я думаю, вряд ли будет импичмент, потому что Конгресс, что Верхняя палата, Сенат, что Нижняя палата – палата представителей американского Конгресса в итоге проголосуют вряд ли против Трампа, но сама эта процедура и именно периодически появление важных новостей, как правило, оно всегда стремилось к снижению ценности доллара. Поэтому, я думаю, что до конца года мы можем еще увидеть снижение стоимости доллара, мы можем увидеть рост евро, а вот ближе к концу года мы думаем, что будет коррекция. Доллар будет восстанавливать свои позиции. Почему? Потому что последние, скажем, несколько недель, две-три недели начинает выходить неплохая модель экономической статистики по США, и к концу года будет разворот неплохой по евро вниз, но вот до какого уровня, скажем, до конца года может вырасти, это вопрос стоит открытым. Мы допускаем, что евро может вырасти еще ближайшие один-три месяца где-то порядка 3-5%, возможно, даже 5-7% на мировом рынке, соответственно, в том числе и в Украине при стабильном курсе доллара.

То есть будет стоить 31-31,5 гривны?

— Абсолютно верно, вплоть до, может быть, 32 гривен, может быть, чуть выше. В какие-то моменты он может досягать таких вершин, а ближе к концу года, мы думаем, при стабильном курсе доллара в стране, евро может обратно снизится где-то к отметке 30 гривен и даже ниже, то есть до той отметки, от которой мы видели рост.

Эксперты также стали отмечать, что в Украине, где традиционно популярной валютой долгие годы был доллар, впервые начали делать ставку на евро. Видите ли вы такую тенденцию?

— Тут во многом зависит от валюты, потому что если, например, евро бы падало в цене такими же темпами, как оно сейчас растет, то интерес тогда бы снижался к нему. Так, мы видим, что, во-первых, процессы развиваются, во-вторых, евро на мировом рынке растет и, конечно, это влияет на какую-то перекладку процентную, или, во всяком случае, когда они покупают новую валюту, возможно, они смотрят, в том числе, и в сторону евро. Доллар все равно остается главной валютой сбережений.

Как показывает практика, вот такие движения – это вещь цикличная. Сейчас евро растет, можно понимать, что для экономики еврозоны — это плохо, то есть мы видим, что падают в цене европейские акции, то есть дорогой евро не выгоден экспортно-ориентированной экономике, и рано или поздно ситуация с Трампом станет более-менее ясной, экономическая статистика по США начнет выходить лучше и, возможно, это конец года, возможно, начало следующего года будет коррекция стоимости европейской валюты. Поэтому, конечно, в период активного роста покупка евро может вырасти. Но потом, нужно понимать, что это тоже период не вечного роста, то есть будет рано или поздно коррекция, но она будет, наверное, через несколько месяцев.

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С чем можно связать то, что одной из наиболее популярных в последние месяцы стала операция выкупа банками евро у населения?

— Возможно, банки тоже прогнозируют рост стоимости евро и покупают эту валюту, то есть они тоже делают анализ, делают прогнозы, какие-то ожидания. То же самое у нас было, когда были ожидания по росту стоимости доллара: банки активно доллар покупали, сейчас, видимо, есть ожидания в коммерческих банках по росту стоимости евро, соответственно, они евро покупают. То есть они тоже проводят аналитические оценки, прогнозы и, видимо, есть мнение у банков многих, экономистов, аналитиков, что эта валюта какой-то период, во всяком случае, в среднесрочной перспективе, она будет расти. Но нужно понимать, что все равно с точки зрения бизнеса американского темпы роста, прибыли бизнеса остаются относительно стабильными, то есть нельзя сказать, что все уже привыкли относительно к Трампу, то есть снижение ожиданий компаний американских были, в основном — февраль, март, апрель, май весь. Нужно понимать, что американская экономика достаточно устойчива, нельзя сказать, что она прямо сильно зависит от одного человека, там разношерстная система сдерживания и противовесов, две палаты Конгресса и вероятность все равно импичмента Трампа оценивается незначительно. Поэтому разворот евро вниз может быть таким же быстрым и стремительным, как то же самое движение евро вверх и, возможно, это будет происходить, когда станет понятно, что до импичмента дело точно не дойдет.

Ранее в НБУ предлагали отказаться от привязки гривны к доллару США и привязать гривну к евро. Есть ли в этом смысл?

— Я думаю, что везде должна быть какая-то золотая середина, скорее всего, привязка должна быть к нескольким валютам, потому что всегда у любой валюты есть период активного роста и активного падения. То есть, например, привязка к другой валюте, не к доллару, а к евро, у евро тоже бывают периоды, мы видим сейчас периоды роста стоимости, и в этот период, если мы привяжемся к евро, гривна тоже будет девальвировать. Лучше привязываться к независимым, скажем, валютам, таким, как тот же доллар, евро — это основные мировые экономические лидеры, и тогда риски для национальной валюты, для гривны, будут намного ниже, чем, например, привязка к одной какой-то конкретной валюте.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" заявил, что банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена.