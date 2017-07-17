Две трети молодых украинцев намерены воспользоваться безвизом - опрос

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Воспользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом, вступившим в силу с 11 июня, намерены воспользоваться 37% украинцев, а 49% на пока не планируют этого делать, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

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Чаще всего готовность лично воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страны Евросоюза выражали представители молодежи в возрасте до 30 лет (63% против средне выборочных 37%), лица с высшим образование (53%), те, кому денег хватает на продукты и одежду (53%), а также на товары длительного пользования (69%), жители Западной Украины (50%).

Исследование проводилось компанией R&B 15-24 июня 2017 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как сообщалось ранее, большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).