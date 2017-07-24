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    Около 3 тыс граждан Грузии нарушили безвиз с ЕС

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    Чаще всего граждане Грузии по статистике посещают те европейские страны, в направлении которых из Грузии осуществляются прямые авиарейсы, среди них - Германия, Франция, Польша, Греция.
    Флаги Евросоюза и Грузии
    Фото из открытых источников

    ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Безвизовым режимом со странами ЕС за четыре месяца смогли воспользоваться 55 тысяч граждан Грузии, из них 3 тысячи человек не вернулись своевременно на родину, заявил заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили.

    Флаги Евросоюза и Грузии
    Фото из открытых источников
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    Хуцишвили заявил, что указанных "3 тысяч человек пока нельзя назвать нарушителями, так как они могли перейти в такие страны, с которыми у Грузии также действует безвизовый режим". При этом он отметил, что грузинские власти уже идентифицировали всех этих граждан.

    "Часть из них могли отправиться после европейских стран, например, в Украину, часть в Белоруссию, часть в Турцию. Сказать однозначно, что они нарушили 90-дневный срок, мы пока не можем. Однако эти люди внесены в список группы риска и над ними ведется мониторинг", — приводит слова Хуцишвили агентство "Интерпрессньюс".

    Замминистра добавил, что чаще всего граждане Грузии по статистике посещают те европейские страны, в направлении которых из Грузии осуществляются прямые авиарейсы, среди них — Германия, Франция, Польша, Греция.

    Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС с 28 марта. Пребывание в странах Шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза.

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