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    Киев

    Rover на грузинских номерах насмерть сбил пешехода в Киеве, уходя от погони

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    ДТП произошло на улице Щербаковского в Шевченковском районе столицы. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони, а после остановки авто пытался сбежать.
    Смертельное ДТП на Нивках в Киеве
    Facebook Влад Антонов

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева воитель автомобиля Rover, пытаясь скрыться от полиции, сбил человека на пешеходном переходе. От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП на Нивках в Киеве
     ДТП произошло на улице Щербаковского. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони.

    Facebook Влад Антонов
    Смертельное ДТП на Нивках в Киеве. Предполагаемый виновник

    "Автомобиль был остановлен у м. "Нивки". Водитель пытался сбежать, но был задержан.

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    Накануне сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух пешеходов и протаранил детскую площадку в Киеве. 

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