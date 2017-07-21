Rover на грузинских номерах насмерть сбил пешехода в Киеве, уходя от погони

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева воитель автомобиля Rover, пытаясь скрыться от полиции, сбил человека на пешеходном переходе. От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП на Нивках в Киеве

Facebook Влад Антонов Смертельное ДТП на Нивках в Киеве. Предполагаемый виновник

ДТП произошло на улице Щербаковского. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони.

"Автомобиль был остановлен у м. "Нивки". Водитель пытался сбежать, но был задержан.

Смотрите также: Расстрел из автомата. Резонансное убийство в Киеве

Накануне сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух пешеходов и протаранил детскую площадку в Киеве.