Rover на грузинских номерах насмерть сбил пешехода в Киеве, уходя от погони

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева воитель автомобиля Rover, пытаясь скрыться от полиции, сбил человека на пешеходном переходе. От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua.
ДТП произошло на улице Щербаковского. По словам очевидцев, водитель иномарки уходил от погони.
Смертельное ДТП на Нивках в Киеве
Смертельное ДТП на Нивках в Киеве. Предполагаемый виновник
"Автомобиль был остановлен у м. "Нивки". Водитель пытался сбежать, но был задержан.
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Накануне сообщалось, что водитель Jaguar сбил двух пешеходов и протаранил детскую площадку в Киеве.