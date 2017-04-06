Грузия шла к безвизу с ЕС 25 лет — Васадзе

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РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Либерализация визового режима с Евросоюзом с 28 марта действует для граждан Грузии. Для них разрешены поездки в Европу без виз — по биометрическим паспортам и на срок не более 90 дней в течение каждых шести месяцев. Выезжать на заработки или просто дольше чем на 90 дней — запрещено.

Власти Грузии назвали это событие историческим, по всей стране прошли двухдневные массовые гулянья. Грузинские туроператоры уже отмечают рост спроса на европейские направления.

К отмене визового режима с ЕС Грузия шла с 2012-го года. В 2014 году был прогноз, что безвиз одобрят для Украины, Грузии и Молдовы. Однако тогда Евросоюз ввел визовое облегчение только для Молдовы.

О том, как в Грузии действует визовая либерализация с Европой, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы грузинский журналист и политолог Гела Васадзе.

Действительно ли грузинское общество в приподнятом настроении встретило начало действия безвиза? Что изменилось?

— Народу лишь бы погулять. Но, конечно, никакого такого празднества с фейерверками, с радостью на улицах и размахиванием флажками не было. А вот что изменилось, это интересно. Впервые за долгие годы увеличилось количество людей, которые стремятся и считают, что Грузия должна стать членом НАТО и членом ЕС. По последним данным, сегодня это 90%, и НАТО — это 82%, что на 10% выше, чем предыдущие опросы общественного мнения. Это раз. Второе, то, что наконец-то жители Грузии получили что-то практическое. На протяжении многих очень лет мы шли к этому, и это не с 2012-го года, ни в коем случае. Я считаю, что мы шли к этому 25 лет и наконец-то получили что-то практическое. И это не может не радовать жителей Грузии.

Увеличилось количество путешествий в Европу?

— Среди моих знакомых не увеличилось, как ездили, так и ездят. Просто сейчас ездить гораздо удобнее. И, естественно, многие задумываются, а не поехать ли, тем более, что сейчас нет проблем, просто платишь, покупаешь билет и едешь. Естественно, увеличится оно, понятно, что оно увеличится исключительно потому, что сейчас удобнее ехать в Европу, проще.

Как жестко контролируют документы?

— Я не ездил по безвизу еще. Я предполагаю, что контролируют все-таки жестко. Потому что, вы понимаете, что речь идет о престиже страны. Документов-то не очень много, но они уж жесткие.

Нужен билет туда-обратно, нужна страховка, которую можно купить прямо при покупке билета. И нужна какая-то минимальная сумма денег.

Есть информация, что даже с безвизом придется собирать тот же пакет документов, который ранее подавали в посольство. Так ли это?

— Нет. Я же говорю, вот эти три пункта. Причем, что такое минимальная сумма денег? Это для разных стран по-разному. Для кого-то это 20 евро в день, для кого-то — 50.

А эти документы нужно предъявлять уже непосредственно при пограничном контроле при влете в страну?

— Да. И при прибытии. В принципе, у нас тоже проверяют сейчас чисто для того, чтобы предупредить, что, ребята, если у вас этого не будет, вас не пропустят.

Верите ли вы в то, что Украина получит безвиз с ЕС? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили слушатели радиостанции.

Андрей: У вас был вопросик такой, в какую бы страну я в первую очередь поехал. Мне интересна Германия, потому что у меня там живут друзья. Но меня во всем этом раздражает очень сильно, что нужно брать билет обратно. Я понимаю, что они хотят по периоду проверить, есть ли у меня сумма, необходимая для пребывания, но я хочу поехать и свободно себя чувствовать.

Катерина, Киев: Туризм, надо не забывать, что это важная часть экономики страны. И когда прикидываешь, сколько же денег вывезут в среднем наши туристы, то понимаешь, что это значительная сумма. Я хочу сказать, что я особых эмоций не испытываю от того, что вполне возможно, дадут безвиз нашей стране, потому что Европа чувствует себя обязанной.

Вячеслав, Киев: Да, очень жду, конечно, безвиза. Дело в том, что, в принципе, я-то сделал себе, вот я на Пасху и уезжаю, куда мечтал. То есть я хотел поехать в Будапешт, и моя мечта, я думаю, свершится. Но вопрос в чем. Я покупал себе визу за немалые деньги. То есть фирмы какие-то такие частные организовываются, просто зарабатывают деньги на этом. То есть задача фирмы — сделать приглашение.

Антон: У нас справді, мені здається, що це вже навіть не актуальна історія. Наприклад, в мене віза на два роки, і я її отримав по всіх процедурах за два тижні, заплативши, якщо я не помиляюся, 40 євро у консульській агенції посольства. Я не знаю, мені здається, від цього Україні точно не буде плюс в економічному плані, тому що ми вивозимо гроші,ті візові центри, які надають зараз можливість працювати українцям, будуть закриті.

Александр, Киев: Всюду поехал бы. Каждый год, а бывает и по нескольку раз в год езжу в Европу, проблем с получением шенгена нет. Сейчас тоже я сейчас нахожусь в процессе получения шенгена в венгерском посольстве, надеюсь, двухлетний получить мультишенген на всякий случай. Потому что в прошлом году тоже ждали-ждали безвиза, перед майскими праздниками, но, не дождавшись, начали в очень ускоренном темпе получать визы в посольстве. А так, с удовольствием поеду, наверное, я пока только пол-Европы объездил, еще вся южная Европа не обкатана.

Вадим: Родители живут в Германии, и, в общем-то, получить визу было достаточно просто. Но обидно, что нужно собирать огромную кипу документов, когда я с женой и с ребенком туда еду. А саме обидное, когда даешь паспорт немецкому пограничнику, и первый вопрос: а когда вы собираетесь выезжать? Хотя сами немцы сделали послабление. Теперь они тоже понимают, что делает визу тот, кто может заплатить.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в эфире "ГС", что после того, как будут пройдены все необходимые технико-юридические процедуры, Украине будет предоставлен безвизовый режим.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.