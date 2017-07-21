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    Общество

    СМИ: Украина будет поставлять мясо для грузинской армии

    (обновлено: )18
    Министерство обороны Грузии отменило условие, согласно которому участвовать в тендере на поставку мяса Вооруженным силам страны могут только грузинские компании.
    Военнослужащие грузинской армии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Грузинскую армию могут начать снабжать украинским мясом, сообщает телекомпания "Рустави 2".

    Молоко. Архивное фото
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    Дело в том, что министерство обороны Грузии отменило условие, согласно которому участвовать в тендере на поставку мяса Вооруженным силам страны могут только грузинские компании.

    Глава оборонного ведомства Леван Изория пояснил данный шаг дефицитом соответствующей продукции от грузинского производителя. 

    "Поставщик обратился с письмом к министерству о том, что на рынке наблюдается дефицит грузинской продукции, и существуют большие риски с точки зрения бесперебойного снабжения грузинской армии. Это тема не только снабжения, но и безопасности страны. Чтобы миновать эти риски, мы приняли адекватное решение", — заявил Изория.

    В СМИ появилась информация, что Минобороны Грузии уже заключило контракт о поставках мяса с украинской компанией на сумму в 1,64 миллионов долларов.

    Ранее генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что в период с 20 по 30 июня в Украине повысились цены на мясо и сливочное масло.

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