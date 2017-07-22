Украина: безвиз и проститутки

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Пока народные депутаты мечтают узаконить проституцию, которая, по их подсчетам, может принести в бюджет миллионы, если не миллиарды, некоторые дельцы уже зарабатывают. Преуспевают в этом не только сутенеры, но и правоохранители.

"Крыша" силовиков

В Днепропетровской области, в Днепродзержинске, сотрудник военной контрразведки СБУ "крышевал" бордель, за что получал 1,5 тыс. долларов в месяц.

СБУшник отрабатывал свои "серебрянники" сполна, он не только позволял им спокойно работать, но и предупреждал о возможных облавах со стороны правоохранителей.

Впрочем, бизнес схема дала брешь. Разговорчивые жрицы любви сдали с потрохами своего благодетеля. Во время очередной передачи взятки в сумме 1,5 тыс. долларов сотрудника СБУ задержали.

Что интересно, так это то, что сотрудник СБУ занимался не свойственным ему занятием. То есть, да, конечно, служба безопасности всегда старалась в свои агенты завербовать жриц любви. Но чаще сами им платили за информацию. И покровительствовали, помогали в случае неприятностей отделаться малой кровью, но чтобы "крышевать" такого раньше за сотрудниками СБУ не наблюдалось.

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То ли дело полиция, она их не только всегда ловила, ставила на учет и штрафовала, но и собирала с них дань.

В Житомире оперуполномоченный внутренней безопасности Национальной полиции областного главка попался на "крышевании" местных "ночных бабочек". Капитан полиции предлагал проституткам защиту от уголовной и административной ответственности. За это оперативник просил еженедельное вознаграждение в полторы-две тысячи гривен. Деньги собирал посредник.

Но для провинциальных девиц легкого поведения эта плата оказалась непосильно высокой и они с радостью сдали алчного капитана в СБУ. Задокументировано пять фактов получения денег. И во время передачи очередного транша капитан был задержан.

А ранее, в столице, задержали все руководство управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми киевской полиции, по подозрению в "крышевании" борделей Киева. По данным следствия, они ежемесячно получали дань от борделей в размере 350 тыс. долларов. И это не первый состав борцов с проституцией, который погорел на поборах со жриц любви.

Путаны едут на заработки

Как рассказывают сотрудник полиции, количество проституток в Украине за последние годы значительно выросло. Многих девушек на панель толкнул экономический кризис.

Если раньше девицы находили себе "папиков", которые содержали — обували, кормили, одевали и развлекали юных алчных красавиц, то с недавних пор, из-за экономической нестабильности в стране, "папики" перестали сорить деньгами. Но привыкшие к определенному образу жизни девицы вышли из положения – пошли на панель, где каждая назначила себе цену в зависимости от потребностей.

А с недавних пор и они решили расширить горизонты и разведать новые места.

Украинских жриц любви потянуло в Европу на заработки. Многие сейчас обивают пороги паспортного сервиза для получения биопаспорта для безвизовой поездки за границу. Все идет к тому, что скоро доходы правоохранителей от "крышевания" борделей могут упасть, если часть жриц любви разъедется по заграничным борделям.