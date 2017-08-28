Гройсман: в Украине есть предпосылки, чтобы стать стартап нацией

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает что в Украине есть все предпосылки, чтобы стать следующей стартап нацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Стать следующей Start-up нацией — хорошая цель для нас, и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", — написал премьер.

По его словам, недавно он инициировал создание при правительстве инновационного совета.

"И сейчас мы, опираясь на опыт, в том числе Израиля, Турции и других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов. Но главное — должны обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат. Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" — один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", — подчеркнул глава правительства.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины свидетельствует об успешности реформ в стране.