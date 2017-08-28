наверх
28.08.201709:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Гройсман: в Украине есть предпосылки, чтобы стать стартап нацией

    (обновлено: )8001
    По словам премьера, стать следующей Start-up нацией - хорошая цель для украинцев: "Я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает что в Украине есть все предпосылки, чтобы стать следующей стартап нацией.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Соцсети о секонд-хенде, Гройсмане и смысле жизни

    Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Стать следующей Start-up нацией — хорошая цель для нас, и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", — написал премьер.

    По его словам, недавно он инициировал создание при правительстве инновационного совета.

    "И сейчас мы, опираясь на опыт, в том числе Израиля, Турции и других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов. Но главное — должны обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат. Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" — один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", — подчеркнул глава правительства.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины свидетельствует об успешности реформ в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Тайфун на юге Китая
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае