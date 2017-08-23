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    Гройсман сообщил, когда будет подготовлено соглашение о ЗСТ с Израилем

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    Во время встречи с председателем украинско-израильской межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министром экологии Израиля Зеевом Элькиным Владимир Гройсман заявил, что товарооборот между странами растет.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Украина заинтересована уже до конца текущего года завершить переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с председателем украинско-израильской межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министром экологии Израиля Зеевом Элькиным.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    ЗСТ Украина-Канада: сложно найти точки соприкосновения - экономист

    По данным пресс-службы правительства, встреча состоялась в рамках заседания комиссии, которое прошло во вторник в Киеве.

    "Мы уделяем много внимания тому, чтобы завершить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Тем более, что товарооборот у нас растет, и мы можем внедрять израильские технологии во многих сферах сотрудничества, прежде всего в агросекторе. До конца года мы должны подготовить соглашение. Когда снимем барьеры, интеграция произойдет быстро", — приводит слова премьера пресс-служба кабмина на своем сайте.

    В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли, однако на сегодняшний день документ не подписан. В январе этого года прошли очередные переговоры по ЗСТ.

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    Ранее Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля Реувеном Ривлином ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли. В ноябре спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о ЗСТ в 2017 году.

    Напомним, 1 августа вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

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