Гройсман сообщил, когда будет подготовлено соглашение о ЗСТ с Израилем

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Украина заинтересована уже до конца текущего года завершить переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с председателем украинско-израильской межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министром экологии Израиля Зеевом Элькиным.

По данным пресс-службы правительства, встреча состоялась в рамках заседания комиссии, которое прошло во вторник в Киеве.

"Мы уделяем много внимания тому, чтобы завершить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Тем более, что товарооборот у нас растет, и мы можем внедрять израильские технологии во многих сферах сотрудничества, прежде всего в агросекторе. До конца года мы должны подготовить соглашение. Когда снимем барьеры, интеграция произойдет быстро", — приводит слова премьера пресс-служба кабмина на своем сайте.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли, однако на сегодняшний день документ не подписан. В январе этого года прошли очередные переговоры по ЗСТ.

Читайте также: НБУ вводит европейские валютные правила: что изменится?

Ранее Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля Реувеном Ривлином ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли. В ноябре спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о ЗСТ в 2017 году.

Напомним, 1 августа вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.