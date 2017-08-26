Кабмин Гройсмана имеет все основания работать до 2019 г - Зубко

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости украина. У нынешнего правительства Владимира Гройсмана есть все основания работать до 2019 года, заявил вице-премьер — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"В этом году мы выходим на реальный положительный результат в работе правительства, очевидны позитивные сдвиги в реформах… Считаю, что при нынешней динамике реформ и имеющихся результатах есть основания работать до 2019 года и у Верховной рады, и у правительства", — заявил Зубко в интервью УНН.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли основания для перестановок в правительстве, вице-премьер ответил положительно. "Конечно, ничего устойчивого в жизни не бывает. И если возникает обоснованная необходимость кадровых корректировок, которые усилят позиции правительства и страны, они должны быть сделаны", — сказал он.

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Зубко добавил, что правительство выбирают парламентские силы, они могут что-то корректировать, это их ответственность и полномочия.

Ранее сам премьер заявил, что пока нет планов переформатирования правительства. При этом Кабмин утвердил план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год.

С осени в Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политсилы периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен.