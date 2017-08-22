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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о секонд-хенде, Гройсмане и смысле жизни

    (обновлено: )36610
    Налогов много не бывает… вскоре украинцам придется дополнительно раскошелится — появится новый налог за продажу личных б/у вещей и техники. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    За секонд-хенд придется доплатить: в скором времени украинцев обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины. Помимо этого в ведомстве отметили, что налог будет введен как на вещи, сданные в комиссионные магазины, так и на бывшую в употреблении бытовую технику. При этом за неуплату налогов штраф будет взыматься с физлица. А если такого налогоплательщика не удается найти — претензии предъявят магазину.

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    В украинском сегменте соцсетей такие новости удостоились огромного количества комментариев: "У людей нет денег на то, чтобы купить новые вещи. Давайте мы еще и на бу налог придумаем?"; "При покупке новой вещи уже заплатил ндс. При продаже своей же б/у вещи за полцены ты снова обязан что-то платить". "А кто недавно заходил в такие "комиссионки"? … товар там — ТОТ ЖЕ САМЫЙ, по той же цене… в комиссионке то не надо ни происхождение товара показывать, ни сертификаты качества, ВООБЩЕ — НИЧЕГО!!!Закрывается очередная лазейка для "купи-продамного" "бизнеса"? Да. Закрывается", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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