Соцсети о секонд-хенде, Гройсмане и смысле жизни

Тимур Громов, РИА Новости Украина

За секонд-хенд придется доплатить: в скором времени украинцев обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины. Помимо этого в ведомстве отметили, что налог будет введен как на вещи, сданные в комиссионные магазины, так и на бывшую в употреблении бытовую технику. При этом за неуплату налогов штраф будет взыматься с физлица. А если такого налогоплательщика не удается найти — претензии предъявят магазину.

Читайте также: Наше все. ТОП интересных фактов о секонд-хенде

В украинском сегменте соцсетей такие новости удостоились огромного количества комментариев: "У людей нет денег на то, чтобы купить новые вещи. Давайте мы еще и на бу налог придумаем?"; "При покупке новой вещи уже заплатил ндс. При продаже своей же б/у вещи за полцены ты снова обязан что-то платить". "А кто недавно заходил в такие "комиссионки"? … товар там — ТОТ ЖЕ САМЫЙ, по той же цене… в комиссионке то не надо ни происхождение товара показывать, ни сертификаты качества, ВООБЩЕ — НИЧЕГО!!!Закрывается очередная лазейка для "купи-продамного" "бизнеса"? Да. Закрывается", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook