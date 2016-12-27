Поджог рынка секонд-хенда выгоден киевскому горсовету - Коцько

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Женщина, которая погибла во время пожара на рынке секонд-хенда возле станции метро "Лесная" очевидно была сотрудницей рынка, сообщает столичная полиция. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, спасатели и взрывотехники, которые выясняют причины пожара. Одну из них — поджог, уже озвучили в коммунальном предприятии "Киевблагоустройство".

На территории рынка секонд-хенда возле метро "Лесная" обнаружили четыре очага возгорания, что может свидетельствовать о поджоге. Об этом в Facebook сообщил директор КП "Киевблагоустройство" Иван Клипа со ссылкой на владельцев рынка. Иван Клипа отметил, что рынок на "Лесной" не был в списках на демонтаж, поскольку работал законно и платил в столичный бюджет долевое участие. Директор предприятия "Киевблагоустройство" также добавил, что в субботу, за день до пожара, неизвестные люди весь день противодействовали работе рынка. Каким образом, чиновник не уточнил.

По поводу того, кому мог быть выгоден поджог рынка, высказалась в эфире радиостанции "Голос Столицы" председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области Ольга Коцько.

"Они уже не могут противодействовать предпринимателям бульдозерами, тракторами. Они решили сжигать. Здесь и не надо титушок нанимать за тысячу гривен в день. То оно дешевле выходит для них, но не для нас. Знаем, что есть потери, женщина, которая работала в общественном туалете. Представим ситуацию, если бы туда зашла женщина с ребенком? Я понимаю, что там большая территория земли и кто-то ее уже облюбовал, чтобы построить там высотки, у нас в Киеве есть такая тенденция. В первую очередь, это выгодно Белоцерковцу, в первую очередь, это выгодно тому же Клипе, уже за это получили средства, я уверена, и, в первую очередь, киевской городской власти в лице Кличко и заместителей", — считает Ольга Коцько.

Ранее сообщалось, что столичная полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рынке у метро "Лесная".