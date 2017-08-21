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21.08.201722:32
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    Экономика

    В Украине введут налог на секонд-хенд

    (обновлено: )61524
    В ГФС считают, что вырученные от продажи средства являются дополнительным доходом, а значит, должен облагаться налогом. Налог также будет распространяться на бывшую в употреблении бытовую технику.
    Секонд-хэнд
    //zik.ua/ru

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Жителей Украины в скором времени обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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    Как отметили в ведомстве, налог будет введен на вещи, сданные в комиссионные магазины. Кроме того, он также будет распространяться на бывшую в употреблении бытовую технику.

    Напомним, поступления в бюджет от работы Государственной фискальной службы с начала года выросли на 28%.

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