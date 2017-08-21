В Украине введут налог на секонд-хенд

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Жителей Украины в скором времени обяжут платить налоги с продажи поношенных вещей. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Как отметили в ведомстве, налог будет введен на вещи, сданные в комиссионные магазины. Кроме того, он также будет распространяться на бывшую в употреблении бытовую технику.

Напомним, поступления в бюджет от работы Государственной фискальной службы с начала года выросли на 28%.