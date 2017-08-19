Наше все. ТОП интересных фактов о секонд-хенде

РИА Новости Украина

Число магазинов секонд-хенда, мест, где продают бывшую в употреблении или стоковую одежду, в последние годы в Украине удвоилось, пишет Юра Мартынович.

Издание ZIK.ua представляет десять интересных фактов о мире секонд-хенда.

1. Секонд-хенд – это не только одежда или обувь

В англоязычной среде выражение "секонд-хенд" (second hand – "вторая рука") используется для обозначения любой подержанной вещи (б/у), в том числе не только материальных предметов, но и абстрактных. В Украине выражение приобрело популярность в 90-х годах прошлого века, когда первые партии так называемой "гуманитарки" начали заполнять украинский рынок одежды.

2. 70% жителей мира пользуются одеждой из секонд-хенд

Секонд-хенд – это "глобальный тренд" одежды. Ежегодно в мире производится более 150 миллиардов штук одежды, что превышает 20 новых предметов одежды в год для каждого человека на Земле. В среднем каждая одежда одевается семь раз. Далее одежда начинает свои секонд-хенд странствия. В богатых странах – это в большинстве приложение, где в соответствующих магазинах или рынках можно найти что-то оригинальное и стильное; а в бедных – это ежедневная действительность, поскольку новая одежда слишком дорогая (80% африканцев используют секонд-хенд ежедневно).

3. Секонд-хенд – это миллиардный бизнес

Глобальный рынок секонд-хенда достигает суммы 4-5 млрд долларов ежегодно. В целом индустрию секонд-хенда оценивают около в 16 млрд долларов. По прогнозам экспертов, рынок секонда ежегодно растет на 11%. Около 100 тыс. людей работает в Европе только в сфере переработки одежды. То есть существуют целые компании, которые занимаются тем, что собирают, сортируют, обрабатывают, перерабатывают секонд-хенд одежду, а впоследствии перепродают.

4. Больше всего секонда экспортирует США, а импортирует – Пакистан

Соединенные Штаты – лидер по продаже подержанной одежды. Ежегодно в этой стране производится 1,4 млн тонн ношеной одежды, из которых около 800 тыс. тонн экспортируется за границу. Пакистан же импортирует почти 200 тыс. тонн подержанной одежды ежегодно (вдвое больше, чем Украина). К слову, Россия также в числе крупнейших импортеров секонд-хенда (140-150 тыс. тонн ежегодно).

5. Ежегодно 2,5 кг секонда на каждого украинца

Как сообщает ТСН, официально, ежегодно в Украину завозят около 100 тыс. тонн секонда (2,5 кг на каждого украинца!), на сумму 2,5 миллиарда грн, а это более 600 миллионов грн налогов в бюджет нашего государства.

6. 1 грн, вложенная в секонд-хенд, может приносить 3 грн выручки

Как сообщает Новый канал, предприниматели зарабатывают на покупке/продаже секонда десятки, а владельцы нескольких магазинов – даже сотни тысяч гривен. Спрессованные 100 кг мешки с различной одеждой на украинских складах стоят около 10 000 грн. Благодаря градации цен в день завоза – товар стоит в разы больше.

Кроме этого, часть секонда в магазинах продают на вес килограммами, как муку или сахар. Успешные предприниматели в среднем получают 20-30 тыс. грн с одного такого спрессованного мешка в 100 кг. Поэтому и не удивительно, что в Интернете можно найти тысячи ссылок на тему: "Как открыть магазин одежды секон-хенда?".

Смотрите также: Пожар на киевском рынке секонд-хенда с высоты птичьего полета

Кроме этого, есть так называемые "хантеры", они охотятся на известные тренды одежды, которые впоследствии перепродают на соответствующих сайтах по еще более высоким ценам.

7. Один день в неделю у всех украинских магазинов секонда – давка

В день завоза нового товара, возле магазинов секонд-хенда, яблоку негде упасть. Еще задолго до открытия, люди скапливаются перед дверью, пытаясь первыми добраться до новых партий одежды. В этот день цены на товар высокие, однако именно тогда самый большой выбор и самые большие шансы найти что-то лучшее. Иногда такая погоня стоит не только психического, но и физического здоровья: синяки, переломы и другие травмы.

8. В секонд-хенд одежде можно найти деньги

Весь секонд-хенд одежду за границей проходит через ряд манипуляций от сортировки до химической обработки формальдегидом. Отсюда и специфический запах, который в допустимом количестве не вреден. Однако, даже после всего этого, покупатели секонд-хенда таки находят деньги предыдущих владельцев одежды, которые те или забыли, или специально оставили там.

9. Покупая секонд, мы финансируем западную медицину

В Украину секонд-хенд в основном попадает из Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Италии, Соединенных Штатов и других стран. Многие волонтерские организации, которые занимаются сбором и продажей ношеной одежды – впоследствии направляют вырученные средства на нужды своей медицины. Поэтому и получается, что украинцы в числе тех, кто финансирует западную медицину.

10. Звезды шоу-бизнеса любят надевать секонд-хенд одежду

Известные люди не обходят магазины ношеной одежды, ведь всегда в поисках чего-то оригинального. Например, актриса Джулия Робертс была одета в винтажное платье из секонд-хенда, при получении "Оскара" 2001 года за роль в фильме "Эрин Брокович". Западная пресса писала, что Джулия долгое время искала платье, сделала много примерок у известных дизайнеров, но так и не нашла именно то. В итоге, она отправилась в проверенный ней магазин подержанной одежды, где и купила платье от Valentino.