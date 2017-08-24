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    Политика

    Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (46)

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    Глава правительства пожелал украинцам побед, достижений и мирного неба. Он также отметил, что украинцы, преодолевая все трудности, строят успешную, европейскую Украину.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к украинцам по случаю Дня Независимости.

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    "Каждый день украинские воины защищают наши границы, восстанавливают территориальную целостность. Желаю каждой украинской семье мира, добра, тепла и согласия. С праздником! Мы гордимся тем, что имеем свою независимое государство. Мы сегодня боремся за то, чтобы защитить ее от враждебных посягательств. Мы, преодолевая все трудности, строим успешную, европейскую Украину", – подчеркнул Гройсман.

    Он также пожелал украинцам побед, достижений и мирного неба.

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    В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

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