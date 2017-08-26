Гройсман связал новый рейтинг Moody's по Украине с успешными реформами

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины свидетельствует об успешности реформ в стране.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa3".

"Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону — эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина в субботу.

Гройсман отметил, что Украина должна проделать еще много работы, в частности в сфере политической стабильности и общего укрепления экономики.

"Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложении, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализацию уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курса изменений для будущего государства и улучшения благосостояния граждан", — добавил Гройсман.

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Ранее спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт заявил, что Германия заинтересована в успехе реализации реформ в Украине.