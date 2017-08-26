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    Экономика

    Гройсман связал новый рейтинг Moody's по Украине с успешными реформами

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    Как отметил глава Кабмина Владимир Гройсман, Украина должна проделать еще много работы, в частности в сфере политической стабильности и общего укрепления экономики.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины свидетельствует об успешности реформ в стране.

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
    А была ли реформа? Украинцы о децентрализации

    Ранее международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины до уровня "Caa2" с "Caa3".

    "Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону — эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", — цитирует Гройсмана пресс-служба кабмина в субботу.

    Гройсман отметил, что Украина должна проделать еще много работы, в частности в сфере политической стабильности и общего укрепления экономики.

    "Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложении, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализацию уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курса изменений для будущего государства и улучшения благосостояния граждан", — добавил Гройсман.

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    Ранее спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт заявил, что Германия заинтересована в успехе реализации реформ в Украине.

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