Moody's понизило рейтинг "ПриватБанка" до дефолтного уровня

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг "ПриватБанка" в иностранной валюте с "Ca" до "C" (в состоянии дефолта), говорится в сообщении агентства.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги "ПриватБанка" до "SD" (выборочный дефолт) с "R/R", отражающего, что компания находится под наблюдением регуляторных органов.

Базовая оценка кредитоспособности банка, его скорректированная базовая оценка кредитоспособности, долгосрочные и краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте, а также долгосрочные и краткосрочные оценки рисков контрагента не изменены.

"Понижение приоритетного необеспеченного долгового рейтинга "ПриватБанка" до уровня "C" с "Ca", в первую очередь, отражает ожидания Moody's, что держатели долговых бумаг банка понесут материальные убытки в результате их обмена и конвертации в акции", — говорится в релизе.

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"Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "C" не имеет прогноза. Затем Moody's отзовет этот рейтинг "ПриватБанка", — отмечается в сообщении.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк" — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Глава Минфина страны Александр Данилюк тогда не исключал, что "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".