наверх
07.04.201719:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Moody's понизило рейтинг "ПриватБанка" до дефолтного уровня

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (226)

    (обновлено: )70250
    Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг "ПриватБанка" на уровне "C" не имеет прогноза, затем Moody's отзовет этот рейтинг финучреждения, говорится в сообщении агентства.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг "ПриватБанка" в иностранной валюте с "Ca" до "C" (в состоянии дефолта), говорится в сообщении агентства.

    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эхо национализации "ПриватБанка". Гольдарб о "малокровии" экономики

    Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги "ПриватБанка" до "SD" (выборочный дефолт) с "R/R", отражающего, что компания находится под наблюдением регуляторных органов.

    Базовая оценка кредитоспособности банка, его скорректированная базовая оценка кредитоспособности, долгосрочные и краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте, а также долгосрочные и краткосрочные оценки рисков контрагента не изменены.

    "Понижение приоритетного необеспеченного долгового рейтинга "ПриватБанка" до уровня "C" с "Ca", в первую очередь, отражает ожидания Moody's, что держатели долговых бумаг банка понесут материальные убытки в результате их обмена и конвертации в акции", — говорится в релизе.

    Читайте также: Курс гривны, фактор "ПриватБанка" и интерес МВФ. Оценки экономиста

    "Приоритетный необеспеченный долговой рейтинг на уровне "C" не имеет прогноза. Затем Moody's отзовет этот рейтинг "ПриватБанка", — отмечается в сообщении.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк" — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Глава Минфина страны Александр Данилюк тогда не исключал, что "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Президент Петр Порошенко
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"