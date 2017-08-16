Спецпосланник: Германия заинтересована в успехе реформ в Украине

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт заявил, что Германия заинтересована в успехе реализации реформ в Украине, сообщила в среду пресс-служба МИД Украины.

"Германия заинтересована в успехе реформ в Украине, и мое назначение специальным посланником правительства ФРГ является конкретным проявлением такого интереса", — заявил он во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Украинский министр на встрече отметил, что назначение Мильбрадта является результатом тесного и доверительного сотрудничества между Украиной и ФРГ, важным шагом "большой семерки" в поддержку реформ в Украине. Он также заверил, что МИД Украины будет оказывать всяческое содействие немецкому специалисту в выполнении поставленных задач.

По данным пресс-службы МИД Украины, в ходе беседы стороны обсудили модальности мандата немецкого правительственного представителя, а также его видение перспектив реформистской деятельности в сфере децентрализации и государственной службы. Украинский министр выразил уверенность, что опыт Мильбрадта, а также его твердая настроенность на работу на Украине станут основой его успешной и эффективной деятельности.

В понедельник с посланником ФРГ встречался украинский премьер Владимир Гройсман, который пообещал, что правительство Украины продолжит масштабную реформу по децентрализации, кадровое обновление органов власти и будет опираться на поддержку международных партнеров в этих сферах.

По данным правительства Украины, Мильбрадт был назначен по просьбе украинских властей как один из советников по проведению реформ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС.