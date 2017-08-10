Moody's: новые санкции США создают риск для переговоров по транзиту газа

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Новые санкции США создают риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" с Украиной по тарифам на транзит газа, считает международное рейтинговое агентство Moody’s.

"В конце 2019 года истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной о транзите газа. Принятый закон о санкциях создает риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" по тарифам. Ослабление переговорной позиции "Газпрома" может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее", — пишет агентство.

Ранее компания рассчитывала, что с запуском "Северного потока-2" и "Турецкого потока" годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 миллиардов кубометров газа с 80 миллиардов кубометров метров (по состоянию на 2016 год), указывает агентство.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее — 30 дней и 90 дней соответственно).