Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

Mladen ANTONOV / AFP

Василий Стоякин, обозреватель

Новые санкции, которые вводит против России Конгресс США, активно обсуждаются в экспертной среде. Возникли вопросы относительно судеб Минска и российско-украинских отношений.

Российский аналитик Олег Игнатов пишет, что теперь "ни президент США, ни тем более главы Франции и Германии не могут вообще больше гарантировать России, что американские санкции будут ослаблены или отменены в обмен на что-то". Авторитетный украинский политолог Михаил Погребинский указывает в своем FB, что "рост напряженности между РФ и Западом чрезвычайно опасен для Украины, т.к. лишает Москву мотивов для сдержанности".

На самом деле американские санкции несут довольно существенные угрозы для Украины, но искать их надо вовсе не там.

Санкции: средства и цель

В общем-то, борьба вокруг санкций в США – элемент американской внутренней политики. Однако, санкции не вводились бы, если бы за ними не стояли какие-то внешнеполитические соображения. Попытаемся смоделировать позицию американской стороны.

Американцы исходят из того, что "Минск-2" являлся признанием со стороны России своего поражения в украинском кризисе. Москва проиграла и ее задача – выйти из конфликта с минимальными имиджевыми потерями. Тут важно показать, что "русские своих не бросают", что Россия в состоянии навязать Украине "федерализм" (почему-то в Москве считают, что выполнение соглашений приведет к федерализации даже против воли населения и элит), ну и вывести за рамки урегулирования проблему Крыма.

Соответственно, Россия, так или иначе, все равно уйдет из Украины, но продолжение давления должно заставить ее отказываться от тех или иных элементов "сохранения лица".

Ранее ущерб от санкций не вынуждал России идти на уступки, но новый пакет существенно меняет ситуацию. Новые санкции направлены на то, чтобы ограничить контакты между российским и европейским бизнесом, а в идеале – заменить поставки российских углеводородов американскими. Правда, американских ресурсов для этого может и не хватить, но тут важно ограничение объемов и отказ от долгосрочных контрактов.

Само по себе все это, конечно, российскую экономику не обвалит, и к социально-экономической катастрофе не приведет. Российская экономика достаточно диверсифицирована и опирается на обширный внутренний рынок. Однако, именно сырьевая составляющая определяет курс рубля и состояние российских резервов (падение цен на нефть в 2014 году значительно больнее ударило по российской экономике, чем все санкции). Кроме того, российское руководство само по себе имеет сырьевое мышление.

Принципиально важным является идеологический момент – переориентация европейского рынка на американские энергоносители означает совершенно антирыночный отказ от дешевых ресурсов в пользу дорогих. Для носителей либерально-рыночных ценностей в российской власти это настоящий "разрыв шаблона".

Главным, по мысли американским стратегов, будет снижение и доходов российской элиты. В том числе – олигархического круга, сложившегося вокруг В.В. Путина. Естественно, этот круг должен будет давить на власть, чья автономия от бизнеса уже не столь очевидна, как это было 10 лет назад.

Надо думать, что сами американцы не считают санкции принципиально неснимаемыми (любой закон можно отменить другим законом), а просто поднимают ставки, чтобы оценка российских уступок давалась не одним президентом, а также и большинством Конгресса. Так это или нет – не столь важно. Скорее даже наоборот – любые уступки будут рассматриваться как основание для ужесточения санкций. Но объекту давления знать об этом не обязательно.

Вероятность того, что Путин пойдет на конфликт со своим бизнес-окружением считается, видимо, незначительной. Не для того он это окружение формировал.

В этих условиях США могут ожидать пошагового отказа от требований Минска, начиная с порядка выполнения его требований (кстати, что бы ни говорили, но порядок этот никакого значения не имеет – результатом все равно будет возвращение и зачистка территории). Ну а в конце процесса можно будет задать вопрос "чей Крым". Главное – не останавливаться.

Чего не может Россия

Может ли Россия, почувствовав себя свободной от требований Минска, предпринять какие-то меры против Украины?

Вряд ли.

С точки зрения экономической именно Украина непрерывно демонстрирует свою готовность к полному отказу от какого-либо сотрудничества с Россией. Даже в случае с поставками в Украину российской военной техники и оборудования инициатором разрыва отношений выступила Украина. Единственное исключение – газовый транзит, и то, не так из-за выгод для самой Украины, как ради возможности контролировать этот самый транзит, влияя одновременно на Европу и Россию.

В то же время, Россия старалась и старается сохранить экономические отношения и кооперативные связи. Не так даже ради влияния на украинскую политику, как во имя прибылей.

С военной точки зрения тоже не все однозначно. Украина – не Сирия. Там российская армия занимается поддержкой (в основном – дистанционной) правительственных войск против повстанцев. В случае с Украиной придется развертывать полноценную военную группировку (не три дивизии) и воевать с регулярной армией, имеющей, например, полноценную ПВО. В способность к наступательным действиям "корпусов народной милиции" никто особенно не верит, как мне кажется.

Опять же, полноценное, не "гибридное", военное вмешательство вызовет недовольство российского общества и всего мира. Результатом будут новые санкции (вплоть до исключения РФ из СБ ООН), Украина же получит масштабную помощь (в том числе – пресловутое "летальное оружие").

Чисто теоретически такая операция может привести к успеху – все же военный и экономический потенциал России гораздо больше, но с политической и экономической точки зрения это будет полная катастрофа.

Это не говоря о том, что если целью России является дружественная или, хотя бы, нейтральная Украина, то в результате силового воздействия можно получить только результат обратный планируемому.

Реальная угроза

На самом деле большие неприятности ожидают Украину в случае, если санкции таки достигнут своей цели, и правящая российская группировка капитулирует перед Западом. В самом мягком случае Украина окажется перед лицом серьезнейших вызовов.

Во-первых, это быстрое восстановление территориальной целостности. При этом:

— Украина получает несколько миллионов граждан, не слишком благожелательно настроенных по отношению к самому государству. Реинтеграция их в современную Украину – достаточно сложная задача:

— среди этих миллионов – несколько тысяч боевиков, которых необходимо будет как-то нейтрализовать (Россия этим вопросом точно не будет заниматься);

— необходимо восстановить систему управления на присоединенных территориях и решить проблемы с теми группами, которые будут претендовать на контроль (с крымскими татарами в первую очередь);

— необходимо начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса (а отказ от Минска ставит под вопрос получение гарантированную Минском же международную помощь на эти цели) и переориентировать на Украину инфраструктуру Крыма.

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Во-вторых, существующая сейчас антироссийская коалиция мгновенно превратится стаю шакалов, рвущую труп России. И дело даже не в том, что Украину в эту стаю не допустят, а в том, что Украина просто перестанет быть нужной. Сейчас она рассматривается как повод и, в какой-то мере, инструмент давления на Россию. А в случае победы западной коалиции программы помощи Украине будут свернуты, а вот долги придется платить – смысл "витрины" будет исчерпан (это при том, что нынешняя "витрина" выглядит убедительно только для Пономаря, а "план Маршалла" для Украины до сих пор отсутствует, проекты же выдвигаются игроками, которые сами его реализовать не в состоянии).

В случае же дезинтеграциии России окажется расшатанным все евразийское пространство и сохранить целостность для Украины будет задачей крайне сложной.