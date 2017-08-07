наверх
07.08.201717:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Новые санкции США против России создают проблемы на газовом рынке Европы - S&P

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (495)

    25902
    По утверждению агентства S&P Global Ratings, если санкции приведут к значительным задержкам или отмене новых трубопроводных проектов, это может привести к росту цен на газ, повысить риск срыва поставок из России и увеличить использование хранилищ газа.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 7 авг — РИА Новости/Прайм. Расширенные санкции США против России усиливают неопределенность на газовых рынках Европы, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

    Лавров - Тиллерсон: новая встреча
    Канал Euronews в Youtube
    Тиллерсон - Лавров: первая встреча после санкций

    "Последний закон США, устанавливающий новые санкции против России, значительно увеличивает неопределенность на европейских газовых рынках. S&P в настоящее время считает, что, если в результате новых санкций "Газпрому" придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, компания сможет нейтрализовать финансовые последствия, не навредив своей кредитоспособности", — пишет агентство.

    Однако если санкции приведут к значительным задержкам или отмене новых трубопроводных проектов, это может привести к росту цен на газ, повысить риск срыва поставок из России и увеличить использование хранилищ газа, предупреждает S&P.

    "Пока неясно, как санкции могут быть применены. Однако мы не предвидим каких-либо материальных последствий для функционирования и развития системы газопроводов в Европе, поскольку такой исход будет идти вопреки интересам многих важных игроков европейского рынка", — отмечает агентство.

    Президент США Дональд Трамп начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого