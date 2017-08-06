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    В мире

    Первая встреча Лаврова и Тиллерсона после обмена санкциями началась в Маниле

    (обновлено: )46001
    Как ожидается, стороны обсудят вопросы российско-американского взаимодействия, а также международную проблематику, включая ситуацию в Сирии.
    Визит главы МИД РФ С. Лаврова на Филиппины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона начались в воскресенье в Маниле, передаёт корреспондент РИА Новости.

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    Перед началом встречи главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки.

    Как ожидается, стороны обсудят вопросы российско-американского взаимодействия, а также международную проблематику, включая ситуацию в Сирии.

    Встреча проходит на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.

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