Первая встреча Лаврова и Тиллерсона после обмена санкциями началась в Маниле

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона начались в воскресенье в Маниле, передаёт корреспондент РИА Новости.

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Перед началом встречи главы внешнеполитических ведомств пожали друг другу руки.

Как ожидается, стороны обсудят вопросы российско-американского взаимодействия, а также международную проблематику, включая ситуацию в Сирии.

Встреча проходит на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.