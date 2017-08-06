Тиллерсон - Лавров: первая встреча после санкций

Главные темы переговоров — конфликт в Сирии, ядерная проблема КНДР и сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности, сообщает Euronews.

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Встреча прошла на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.