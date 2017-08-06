Лавров дал разъяснения Тиллерсону по ответным санкциям

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с ним поднял вопрос об ответных мерах РФ на антироссийские санкции, ему были даны разъяснения.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Визит главы МИД РФ С. Лаврова на Филиппины

"Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации", — сказал Лавров журналистам.

Встреча Лаврова и Тиллерсона на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле проходила на фоне очередного скандала. США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.