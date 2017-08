О них говорят в мире: санкции против РФ от Трампа, редакция генома человека

joe raedle / POOL / AFP

РИА Новости Украина

Трамп подписал закон о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп неохотно одобрил проект новых санкций в отношении России, которые ограничивают его собственную власть по продлению или ослаблению, пишет газета Guardian.

Как уточняет издание и другие зарубежные СМИ, теперь у конгрессменов будет 30 дней на рассмотрение "любых попыток Белого дома изменить существующие санкции в отношении России, Северной Кореи и Ирана". "По сути это связывает руки администрации (президента)", — отмечает Financial Times. В отличие от других законопроектов, этот документ президент США подписал за закрытыми дверями. На все просьбы прокомментировать свои действия он направлял журналистов к двум заявлениям, в одном из которых отметил, что принял закон "во имя национального единства", а в другом назвал законопроект "сильно несовершенным" и "явно неконституционным", отмечают New York Times и Guardian.

По мнению последней, "Трампу ничего не оставалось, кроме как подписать закон", иначе президентское вето с легкостью бы отменили в конгрессе. Новые меры, как отмечает New York Times, "отражают глубокий скептицизм среди законодателей в обеих партиях относительно дружественного подхода Трампа к президенту РФ Владимиру Путину". "Сильная поддержка законопроекта в палате представителей и сенате показывает постоянное недоверие между Трампом и конгрессом по поводу того, как вести дела с Москвой", - подчеркивает Wall Street Journal. Российская сторона раскритиковала принятие закона о санкциях. Как отмечают издания, премьер-министр России Дмитрий Медведев, в частности, заявил, что наступил конец "надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией". Между тем, издания отмечают, что Россия приняла ответные меры еще до подписания закона. По мнению New York Times, это может говорить о том, что "Путин полностью не отказался от идеи установить более близкие отношения". "Российское правительство предприняло ответное действие до того, как президент подписал закон, чтобы это был ответ конгрессу, а не Трампу", — считает издание. Газета Financial Times, в свою очередь, полагает, что "санкционный закон представляет собой новую эскалацию напряженности между США и Россией". "Несмотря на то, что многие в Москве и Белом Доме Трампа надеялись на перезагрузку американо-российских отношений во время новой администрации США, обе стороны были разочарованы", — пишет издание.

Читайте также: Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

Парламент Бразилии отказался преследовать президента

Зарубежные издания (Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, Guardian, Washington Post и другие) пишут в четверг о результатах голосования в парламенте Бразилии о возможном уголовном преследовании президента Мишела Темера.

Как отмечает Washington Post, оппоненты Темера оказались в меньшинстве — 263 депутата проголосовали за президента, 228 – против, еще 22 не голосовали или воздержались от подачи голоса. Таким образом, отмечает New York Times, парламент "оставил очень непопулярного лидера на посту и избежал еще одного раунда политического кризиса".

"Победа Темера позволит ему продвинуть экономические реформы, направленные на разрешение фискального кризиса в стране", — отмечает Wall Street Journal. Как подчеркивает Financial Times, рейтинг президента среди населения очень низкий – всего 5% населения считает его правительство "хорошим" или "отличным", 79% избирателей хотели бы видеть перестановки в среде политиков после выборов в стране в следующем году.

Польша подняла вопрос репараций

Депутат правящей партии Польши Аркадиуш Муларчик направил в Бюро анализа польского сейма запрос о возможности истребовать у Германии репарации. Об этом с недоумением пишут многие немецкие СМИ.

"Более чем через 72 года после окончания Второй мировой войны польское правительство снова требует репараций от Германии", — пишет газета Zeit. Издание Welt вспомнило, что Лех Качиньский в бытность мэром Варшавы подсчитал, что военные убытки, причиненные Германией одной лишь столице составили 45,3 миллиардов долларов. Журнал Spiegel обращается к истокам вопроса: "После войны ГДР делала выплаты по репарациям. Однако в 1953 году СССР отказался от дальнейших выплат – при официальном согласии Польши". К ним же апеллировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя ситуацию, пишет еженедельник. Вопрос немецких репараций Польше был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне", — заявила Деммель.

Ученые отредактировали геном эмбриона человека

Многие зарубежные издание заинтересовались новым достижением американских ученых, которые впервые провели операцию по изменению комбинации генов эмбриона человека, чтобы скорректировать патогенную мутацию.

"С помощью инструмента редактирования генома Crispr-Cas ученые, по их словам, успешно скорректировали мутацию, которая может вызвать сердечную патологию, так называемую гипертрофированную кардиомиопатию или НСМ. Это заболевание, встречающееся у одного человека из 500, более известно как вызывающее внезапную смерть, связанную с остановкой сердца, у молодых спортсменов", — пишет газета Wall Street Journal. По словам Шухрата Миталипова, биолога, возглавляющего группу ученых, которые занимались исследованием, новое открытие сможет скорректировать аллели, которые способные вызвать рак груди и яичника, кистозный фиброз и мышечную дистрофию у тех, кто их унаследовал, пишет Los Angeles Times. Однако, как отмечает издание, многие обеспокоены тем, что эта техника будет использована не для "столь высоких целей", а для таких, например, как создание ребенка "на заказ", например, именно с зелеными глазами или обладающих атлетическим телосложением или склонностью к точным наукам.

"Ученые и биоэтики призывают к осторожности при изменении зародышевой линии, ведь подобные преобразования не только изменят человека, но и будут переданы будущим поколениям", — отмечают авторы WSJ. Газета New York Times приводит интересную деталь: исследование, опубликованное в журнале Nature, появилось спустя несколько месяцев после того, как национальный комитет по науке предложил новые руководящие принципы модификации эмбрионов, при этом общие предписания стали менее жесткими, а особый акцент был сделан на том, что эта техника должна применяться лишь в крайнем случае, когда человеку угрожает тяжелая болезнь.

Первая "поездка" капсулы Hyperloop One

Зарубежные СМИ, в особенности издания о технологиях, много пишут в четверг о второй фазе испытаний "технологии будущего", прототипа нового вида транспорта (капсулы) Hyperloop One.

Как сообщили в компании, в ходе нового теста в Неваде прототип капсулы XP-1 прошел почти 437 метров (общая протяженность тестовой трассы – 500 метров) и разогнался почти до 310 километров в час.

"Мы доказали, что наша технология работает, и теперь мы готовы приступить к переговорам с партнерами, потребителями и правительствами по всему миру о полной коммерциализации технологии Hyperloop", – отметил генеральный директор компании Роб Ллойд.

Как отмечает газета USA Today, компании еще предстоит убедить возможных инвесторов в обеспечение безопасности и в том, что пневматические трубы, по которым планируется запускать капсулу, смогут выдержать давление сил природы, однако уже сейчас представители Hyperloop считают, что работают над революционным проектом в транспортной сфере, сродни появлению железной дороги.