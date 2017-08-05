Скандал с Siemens: в российском Минэнерго прокомментировали санкции ЕС

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, являются вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов, считает Минэнерго РФ.

"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации", — заявило министерство.

"У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимало решение, исходя исключительно из политических соображений. Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было. Мы ждём дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза. Минэнерго России, в свою очередь, намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей. Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", — говорится в заявлении.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрлица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

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Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года.