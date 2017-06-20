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    Moody's сохранило стабильный прогноз по банковской системе Украины

    (обновлено: )23
    Согласно пресс-релизу Moody's, стабильный прогноз по банковской системе Украины отражает рейтинг ожиданий агентства о продолжении постепенного восстановления экономики и некоторого сокращения проблемных кредитов.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Викимедия

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Moody's сохранило стабильный прогноз по банковской системе Украины, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
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    Согласно пресс-релизу, стабильный прогноз по банковской системе Украины отражает рейтинг ожиданий агентства о продолжении постепенного восстановления экономики и некоторого сокращения проблемных кредитов.

    "Наш прогноз по банковской системе Украины в течение следующих 12-18 месяцев стабилен и остается без изменений с 2016 года. Это отражает наше ожидание того, что экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться от последствий резкого спада в 2014-15 годах… Объем проблемных кредитов будет оставаться очень высоким, но будет постепенно снижаться", — говорится в сообщении.

    Также в агентстве ожидают, что в текущем году украинская банковская система вернется к прибыльности.

    Напомним, в апреле агентство Moody's понизило долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг "ПриватБанка" в иностранной валюте с "Ca" до "C" (в состоянии дефолта).

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