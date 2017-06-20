КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Moody's сохранило стабильный прогноз по банковской системе Украины, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства.

Согласно пресс-релизу, стабильный прогноз по банковской системе Украины отражает рейтинг ожиданий агентства о продолжении постепенного восстановления экономики и некоторого сокращения проблемных кредитов.

"Наш прогноз по банковской системе Украины в течение следующих 12-18 месяцев стабилен и остается без изменений с 2016 года. Это отражает наше ожидание того, что экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться от последствий резкого спада в 2014-15 годах… Объем проблемных кредитов будет оставаться очень высоким, но будет постепенно снижаться", — говорится в сообщении.

Также в агентстве ожидают, что в текущем году украинская банковская система вернется к прибыльности.

Напомним, в апреле агентство Moody's понизило долгосрочный приоритетный необеспеченный долговой рейтинг "ПриватБанка" в иностранной валюте с "Ca" до "C" (в состоянии дефолта).