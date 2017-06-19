Трамп говорит Порошенко: Welcom. Повестка встречи президентов

Владимир Матвеев, обозреватель

В МИД Украины и ряд других источников подтвердили встречу президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, но не назвали конкретных дат, ни то, будет ли это официальный визит.

На запланированных встречах Трампа с лидерами ряда стран в ходе предстоящего визита в Варшаву, а также с Порошенко, Вашингтон пытается прозондировать почву перед переговорами с Кремлем на полях G 20.

Согласно данным источников, в ходе встречи Трампа и Порошенко предполагается обсудить выполнение сторонами обязательств в рамках минских соглашений, помощь реформам в Украине, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также санкции против РФ.

Однако в центре внимания будут находиться разные варианты урегулирования кризиса в Донбассе, озвученные недавно Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и представителем Госдепа США.

США готовы поддержать альтернативную минским договоренностям форму разрешения кризиса на востоке Украины. Так, Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса посредством заключения нового соглашения, которое может отличаться от минских соглашений.

"Я думаю, важно, чтобы нам дали достаточно гибкости для достижения минских целей, — сказал Тиллерсон в среду в Комитете по международным отношениям Палаты представителей. — Возможно, правительство Украины и правительство России смогли бы прийти к удовлетворительному решению через другую структуру, отличную от "Минска", но достигли бы целей Минска, которым мы привержены", цитирует Тиллерсона Wall Street Journal.

Одна группа чиновников США из команды Трампа разделяет идею имплементации всеми сторонами минских соглашений, и видит в них инструмент урегулирования в Донбассе. Другие, чье мнение озвучил Тиллерсон считают, что цели, предусмотренные минскими соглашениями, можно эффективнее достичь через иные механизмы.

Высказывания Тиллерсона, "похоже, знаменуют собой отход от долговременной политики США и потенциальный раскол с другими мировыми державами, включая Германию и Францию, которые продвигали и поддерживали прекращение огня и мирные соглашения, достигнутые в Минске в 2014 и 2015 годах", отмечает автор статьи в WSJ Фелиция Шварц.

США были бы готовы поддержать альтернативный минским договоренностям формат разрешения кризиса на востоке Украины в случае его эффективности, заявила на ежедневном брифинге представитель Госдепа Хизер Ноерт.

"Если бы стороны пришли к какому-либо иному соглашению путем другого механизма, и если они были бы согласны к нему присоединиться и успешно выполнять, я думаю, мы были бы открыты для поддержки такого механизма", — сказала она.

По словам Ноерт, целью США остается мир в Донбассе и для этого следует рассматривать разные варианты. Однако, как отметила представитель Госдепа, ей не известно о намерениях США возглавить усилия по созданию альтернативы "Минску".

Она также отметила, что Вашингтон поддерживает минские соглашения и продолжает призывать стороны соблюдать их.

Американские и европейские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в выполнении специфических пунктов минских соглашений. Но комментарии Тиллерсона стали первыми высказываниями США о возможности продвижения нового мирного соглашения.

Встреча с Порошенко должна прояснить, что Белый дом предлагает в качестве альтернативы "Минску". Киеву важно договориться с американскими партнерами относительно их формата ангажирования. Станет ли он параллельным форматом или это будет формат взаимодействия на определенных уровнях с нормандским форматом.

Читайте также: К Трампу сфотографироваться или как? Соцсети о визите Порошенко в США

Напомним, в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин сказал, что надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины.

В ходе встречи Трампа с Порошенко будут также обсуждаться вопросы относительно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, по которым Киев анонсировал "важные политические решения в этой сфере".

Для Трампа важно показать оппонентам, демократам перед встречей с лидером России Владимиром Путиным в Гамбурге 7-8 июля, что он принял во внимание позицию официального Киева по Донбассу.

Также для Трампа встреча с Порошенко – часть "формулы" его встреч в Варшаве и с президентом Путиным. В связи с этим, Трамп потребует от Порошенко неукоснительного выполнения, а не саботаж минских договоренностей и встречи в "нормандском формате".

Порошенко будет просить Трампа финансовой и военной помощи, прояснения позиции США по предоставлению Киеву очередного транша МВФ, продолжение обучения американцами украинских военнослужащих, а также итогового решения Вашингтона по ужесточению санкций в отношении России.

Читайте также: Порошенко против "партии войны": ситуация все плачевнее

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий в ходе визита в США выразил надежду, что администрация Трампа примет решение о предоставлении летального оборонительного оружия Украине до конца 2017 года.

Показательно, что Вооруженные силы США намерены укрепить свои позиции в Польше, ближайшем военном партнере Украины по линии НАТО.

Пентагон собирается модернизировать систему ПРО "Иджис" в поселке Редзиково на фоне формирования совместного военного подразделения – бригады УкрПолЛитБриг со штабом в польском Люблине.

По данным СМИ, встреча президентов может состояться уже 19-20 июня, однако официального подтверждения встречи на момент подачи статьи к печати не было.