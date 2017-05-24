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    Moody's понизило кредитный рейтинг Китая

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    В агентстве отметили, что решение отражает ожидание Moody's того, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Викимедия

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая в национальной валюте и иностранной валюте с Аа3 до A1 и изменило прогноз по нему с негативного на стабильный, говорится в сообщении агентства.

    Сообщается также, что это решение отражает ожидание Moody's того, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.

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    "Стабильный прогноз отражает нашу оценку того, что на уровне рейтинга А1 риски сбалансированы", — отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что Moody's понизило рейтинг "ПриватБанка" до дефолтного уровня. 

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