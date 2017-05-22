Китай разрешил экспорт украинской говядины

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Доступ украинской говядины на китайский рынок официально открыт, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина КНР (AQSIQ) подписали Протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР", — говорится в сообщении министерства.

Госпродпотребслужба и представители AQSIQ согласовывают фитосанитарные и инспекционные требования в отношении экспорта целого ряда украинской аграрной продукции на рынок Китая. Речь идет о поставках подсолнечного шрота, свекольного жома, молочных пищевых продуктов, мяса птицы, яиц, меда и других продуктов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз больше не препятствует экспорту птицы из Украины и снял ограничения. Снять ограничения получилось после того, как с февраля этого года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа. Основным фактором распространения птичьего гриппа являются инфицированные дикие птицы, которые весной и осенью попадают в Украину.