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    Экономика

    Китай разрешил экспорт украинской говядины

    (обновлено: )1802
    Сообщается, что протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Доступ украинской говядины на китайский рынок официально открыт, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. 

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина КНР (AQSIQ) подписали Протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР", — говорится в сообщении министерства.

    Госпродпотребслужба и представители AQSIQ согласовывают фитосанитарные и инспекционные требования в отношении экспорта целого ряда украинской аграрной продукции на рынок Китая. Речь идет о поставках подсолнечного шрота, свекольного жома, молочных пищевых продуктов, мяса птицы, яиц, меда и других продуктов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз больше не препятствует экспорту птицы из Украины и снял ограничения. Снять ограничения получилось после того, как с февраля этого года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа. Основным фактором распространения птичьего гриппа являются инфицированные дикие птицы, которые весной и осенью попадают в Украину.

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