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    Культура

    В Китае собираются клонировать Леонардо да Винчи

    (обновлено: )61
    Ученые намерены применить все новейшие технологии. Специалисты хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.
    Автопортрет Леонардо да Винчи, репродукция
    RIA News Галина Киселева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Специалисты генетической лаборатории "Boyalife Group" хотят создать клон великого Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Grifonsoft.

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    Эксперты лаборатории "Boyalife Group" решили создать клон Леонардо да Винчи, для этого они намерены применить все новейшие технологии. По мнению ученых, в этом деле им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера. Специалисты "Boyalife Group" хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.

    "Boyalife Group" — одна из ведущих китайских лабораторий в сфере стволовых клеток и биологической медицины.

    Леонардо да Винчи, который жил несколько столетий назад, обладал разными талантами. Он являлся писателем, художником, анатомом, изобретателем, математиком, а также имел много других умений и навыков.

    К вышеуказанным качествам можно отнести и умение смотреть в будущее, что отразилось на научных проектах ученого. Картины да Винчи все еще не дают исследователям покоя своей таинственностью.

    Ранее сообщалось, что рисунок Леонардо да Винчи стоимостью в 15 миллионов евро был случайно обнаружен в Париже.

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