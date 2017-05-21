В Китае собираются клонировать Леонардо да Винчи

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Специалисты генетической лаборатории "Boyalife Group" хотят создать клон великого Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Grifonsoft.

Эксперты лаборатории "Boyalife Group" решили создать клон Леонардо да Винчи, для этого они намерены применить все новейшие технологии. По мнению ученых, в этом деле им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера. Специалисты "Boyalife Group" хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.

"Boyalife Group" — одна из ведущих китайских лабораторий в сфере стволовых клеток и биологической медицины.

Леонардо да Винчи, который жил несколько столетий назад, обладал разными талантами. Он являлся писателем, художником, анатомом, изобретателем, математиком, а также имел много других умений и навыков.

К вышеуказанным качествам можно отнести и умение смотреть в будущее, что отразилось на научных проектах ученого. Картины да Винчи все еще не дают исследователям покоя своей таинственностью.

Ранее сообщалось, что рисунок Леонардо да Винчи стоимостью в 15 миллионов евро был случайно обнаружен в Париже.