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    Россия

    Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ до стабильного

    (обновлено: )1211
    Основной причиной для изменения прогноза называется принятие правительством РФ среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, вероятно, снизит зависимость правительства от доходов от продажи нефти и газа.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Викимедия

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России до стабильного с негативного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне "Ва1", говорится в сообщении агентства.

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    Агентство также улучшило прогноз по рейтингу государственных облигаций РФ до стабильного с негативного. Рейтинги были подтверждены на уровне "Ba1", а краткосрочный рейтинг — на уровне "Not Prime".

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    Основным причинами для изменения прогноза агентство называет принятие российским правительством среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, как ожидается, снизит зависимость правительства от доходов от продажи нефти и газа. "Кроме того, экономика России сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада", — отмечает агентство.

    "Moody's считает, что негативные риски уменьшились до уровня, соответствующего стабильному прогнозу. Стабилизация прогноза по рейтингам частично отражает внешние события, и, в частности, рост цен на нефть до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету", — говорится в сообщении.

    Агентство прогнозирует, что отношение дефицита к ВВП сократится примерно на один процентный пункт в год в период между 2017-2019 годами.

    Рейтинги России могут быть повышены, если правительство будет проводить реформы, которые будут повышать потенциал роста экономики. Понижение рейтингов возможно при ухудшении показателей кредитоспособности страны до такой степени, что ее способность справляться с негативными шоками уменьшится. Слабая ситуация в банковской системе будет способствовать также понижению рейтингов, поскольку правительство нуждается в стабильном источнике внутреннего финансирования в целях финансирования своих бюджетных дефицитов.

    В конце декабря прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "B-" с "CCC", прогноз стабильный. 

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