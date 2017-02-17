В аптеках пропали лекарства. Цена вопроса – чья-то жизнь

Инесса Другова, РИА Новости Украина

С полок аптек в Украине еще в январе начали исчезать жизненно необходимые лекарства. Министерства здравоохранения намеревалось с 1 февраля ввести референтные цены на медикаменты и запустить программу реимбурсации – то есть возмещения стоимости лекарств. Речь идет о госрегулировании цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. При этом врачи должны были выписывать пациентам не конкретное название препаратов, а содержащееся в нем действующее вещество, а пациент уже сам в аптеке может выбрать тот или иной препарат.

В аптеках покупателей еще до 1 февраля предупреждали, что из-за новых правил невыгодно будет ввозить в страну дорогие оригинальные препараты, и на прилавках останутся только дешевые генерики. Из аптек исчезли лекарства, цена на которые превышает установленную государством: дистрибьюторы уже перестали закупать жизненно важные препараты у производителей, а аптеки — у дистрибьюторов.

Правительство наконец увидело проблему и отсрочило введение новых правил до 1 апреля. В Минздраве признались, что отсрочка вызвана сопротивлением ряда фармкомпаний.

"Нужен более длительный переходный период, связанный с реализацией остатков лекарственных средств", — заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Однако препараты на прилавки не вернулись. В Минздраве, тем не менее, надеются, что, распродав уже существующие партии, бизнес найдет возможность закупить лекарства по адекватным ценам.

Качество лечения зависит от качества лекарства

Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич уверена, что каждый пациент должен иметь право выбора, какой именно из существующих на фармакологическом рынке препаратов ему принимать, ведь от качества лекарства зависит и качество лечения.

"Все препараты, цены на которые будут отрегулированы, мы можем с вами разделить фактически на три ценовые категории. условно, это препараты, стоимость которых будет ниже или находится на уровне граничных цен, которые будут компенсироваться; препараты, стоимость которых будет на 30-35% выше граничного уровня; и третья группа препаратов, стоимость которых выше 35% граничной стоимости. Согласно постановлению и проведенным нормативно-правовых документам, аптекам рекомендовано продать остаток тех медикаментов и тех средств, есть на сегодня в аптеке. Это делается затем, чтобы с 1 апреля препараты, цена которых будет выше 35% граничной стоимости, не должны продаваться в аптеках",- сказала Маркевич на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Она обратила внимание, что уже сегодня существует дефицит препаратов именно из третей ценовой категории.

"Проблема заключается в том, что качество дешевых генериков всегда стоит под вопросом. Я как врач, как представитель благотворительной организации могу заявить, что если взять швейцарский препарат и индийский генерик – это будут две разные вещи. Вроде бы и сырье одинаковое, и качество выпускаемое, и составляющие одинаковые, а действия этих препаратов абсолютно разные – пролонгация этого действия, аккумуляция в организме, накопительные эффекты – все это отличается", — пояснила Маркевич.

По словам эксперта, регулирование цен на жизненно важные препараты не вызывает возражений, но право выбора нужно оставлять за пациентом.

"Эксперты проанализировали рынок, и пришли к заключению, что практически 65% оригинальных препаратов продаются сейчас в украинских аптеках по цене, на 35% превышающей граничный уровень. Например, "Сальбутамол" получается на 90% дороже референтной цены, и его не будет в аптеках, уже сейчас его сложно найти. Почему я, гражданин Украины, не могу выбрать? Почему мне нужно прямое регулирование цен Кабинетом министров и Министерством здравоохранения, если во всем мире реимбурсация – это одно, а реимбурсация – это другое. И как можно отрегулировать цену, если она зависит от курса доллара и евро? Сделайте нам курс 8 гривен за доллар, и сразу же все цены упадут и мы сможем нормально покупать", — уверена Маркевич

Коррупционная схема?

Эксперты в области здравоохранения уже не раз отмечали, что в данный момент в Украине удалось победить отечественную фармакологическую мафию, однако на смену ей пришла мафия международная. В апреле одновременно с референтным ценообразованием на лекарства заработает программа "Доступные лекарства": выписанные врачом препараты из утвержденного Минздравом списка будут выдаваться пациентам бесплатно или за небольшую доплату, а фармацевтические компании смогут получить за них компенсацию у государства. На эти цели в бюджете предусмотрено 500 млн грн. Компенсацию смогут получить все реализаторы лекарств, независимо от формы собственности, хотя приоритетными станут аптеки возле больниц и поликлиник. Что касается стоимости, то бесплатно отдадут самый дешевый вариант препарата, а за препараты подороже, но с тем же веществом, придется доплатить разницу. Реализовывать жизненно важные лекарства по ценам выше указанных в реестре норм будет запрещено.

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"Если проанализировать постановления правительства о реимбурсации и референтых ценах на медикаменты, а также приказ Минздрава о граничных оптовых ценах, мы придем к выводу, что на данном этапе в ручном режиме осуществляется перераспределение на фармацевтическом рынке по трем нозологиям и нескольким лечебным препаратам. И делается это пользу каких-то заинтересованных игроков", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Эксперт уверен, реимбурсация, референтные цены и граничные оптовые цены по трем заболеваниям – это не что иное, как новая схема, и запускается она в Украине, как "пробный шар".

"Они сейчас делают схему, как пробную, на 500 миллионов, с помощью которой бюджетные деньги перекочуют напрямую при отсутствии реестров пациентов, либо через аптечные сети, или через дистрибьютерские компании, в карманы заинтересованных лиц – производителей, дистрибьютеров, которые эти препараты реализовывают. И если эта схема у них сработает, они ее будут культивировать на другие направления, на другие государственные программы, на другие заболевания и на другие категории населения", — предупреждает Кравченко.

По его мнению, Министерство здравоохранения Украины превратилось на подразделение фармацевтической мафии.

"Конечно, оно таким было всегда. Но на данный момент я со всей ответственностью утверждаю, что Министерство здравоохранения, непосредственно его руководство, стало филиалом международной фармацевтической мафии", — полагает Кравченко.

Как будем выживать с 1 апреля

По мнению экспертов, если инициативы Минздрава и Кабмина будут воплощены с 1 апреля, и с полок аптек окончательно исчезнут дорогие оригинальные препараты и генерики высокого качества, в Украине тут же заработает теневой рынок, на котором лекарства будут продавать еще дороже, чем в аптеках до исчезновения.

"Эти препараты будут завозиться однозначно — через онлайн-аптеки, через международные организации", — прогнозирует Маркевич.

Как утверждают информированные источники, зная о предстоящих трудностях с медикаментами, все профессора медицины, сто страдает бронхиальной астмой. Диабетом или имеет проблемы с сердцем, уже приобрели полугодовой запас лекарств. Ожидается, что в сентябре-ноябре в Украине вновь появятся оригинальные препараты и генерики высокого качества, но уже других производителей. И стоить они будут соответственно своему качеству. Ведь ни что не мешает правительству снова пересмотреть свои решения, как это уже было неоднократно. Так что пациентам нужно просто нужно продержаться некоторое время.