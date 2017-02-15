Из Тернополя: кто может получить лекарства бесплатно

РИА Новости Украина

Знаете ли вы, что медикаменты в тернопольских больницах вам должны предоставлять бесплатно? Поскольку ежегодно сотни миллионов гривен на закупку лекарств для населения выделяет правительство. На выделенные средства чиновники могут закупать до 784 лекарственных средств, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов. Кроме этого, сегодня действует постановление Кабмина от 17 августа 1998 №1303, которое предусматривает бесплатный и льготный отпуск лекарств по рецептам в случае амбулаторного лечения.

Де-юре – сотни медикаментов, оплаченных государством, должны быть доступны для лечения больных в регионах страны. Де-факто – больные покупают лекарства за собственные средства. Какова реальная ситуация с бесплатными лекарствами для населения в Тернополе, выяснил журналист "RIA плюс".

В первую очередь – льготникам и детям

О том, что сейчас из Минздрава не поступило ни одной таблетки в Тернопольскую область, рассказывает заместитель начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Лидия Чайковская.

"Недавно нам в управление пришло разъяснение из Минздрава, мол министерство еще проводит конкурсные торги на закупку лекарств и медицинского оборудования еще 2016 года, – комментирует Лидия Чайковская. – В министерском сообщении также было отмечено, что как только будут проведены все соответствующие тендеры, медикаменты сразу же поступят в область".

Кроме этого, чиновница отмечает, что на 2017 год из областного бюджета депутаты совета выделили 166 млн грн на медикаменты, из которых: 45 млн грн на гемодиализ, 24 млн грн на инсулины и 1 млн грн на лекарства для больных с пересаженными трансплантированными органами, и т. д.

"Если говорить открыто, 166 млн грн – самая большая сумма, которую мы получали за последние годы, — продолжает собеседница. – За эти средства медучреждения области закупят медикаменты для льготных категорий населения. В первую очередь получают препараты военные, воевавшие в зоне АТО, и их семьи. Для нашей области эта категория — прерогатива №1. Также получат бесплатно лекарства инвалиды, многодетные семьи и другие льготники. Приоритетом для нас также являются дети нашей области".

Почти на 100% обеспечена медикаментами Областная детская больница, отмечает Лидия Чайковская.

"Проблема в том, что за средства областного бюджета мы не в состоянии профинансировать все необходимые лекарства, поэтому мы просто выбираем приоритеты", – говорит она.

Бесплатные лекарства – в стационаре областной детской

Средства из областного бюджета выделяют уже третий год, рассказывает главный врач Тернопольской областной детской клинической больницы Григорий Корицкий. Что касается финансовых поступлений со стороны государства, то главный врач отмечает, что такие программы также действуют. Однако медикаменты поступают только по определенным заболеваниям.

Все государственные закупки медикаментов проходят исключительно через МОЗ, а распределение этих медикаментов проводится в соответствии с количеством больных детей в областях, — отмечает он.

В общем, рассказывает Корицкий, в их заведении ежегодно в стационаре лечится примерно 15 тысяч детей. Поэтому потребность в медикаментах достаточно велика.

"Бесплатными лекарствами обеспечиваются только те пациенты, которые пребывают в стационаре. Сейчас мы обеспечены на 90% необходимыми медикаментами, – говорит Григорий Корицкий. – Есть лекарства, потребность в которых достаточно трудно предсказать. Поэтому где-то родители были вынуждены докупать те лекарства, которых у нас не было. Однако, хочу отметить, что на 100% у нас обеспечены дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, дети военных АТО и другие льготные категории".

Больных, которые лечатся амбулаторно, не обеспечивают бесплатными лекарствами, отмечает главный врач детской областной больницы. Потому что такие средства учесть для амбулаторных пациентов довольно трудно. Более того, у таких пациентов состояние значительно легче, чем у тех, кто находятся в стационаре.

Для того, чтобы родители больных детей смогли ознакомиться с бесплатными медикаментами, которые есть в наличии в больнице, администрация медучреждения в каждом отделении разместила информационные листовки с перечнем препаратов. Эти списки размещены на информационных досках и входной двери в отделение.

Списки с бесплатными лекарствами есть!

До недавнего времени перечня бесплатных медикаментов в медучреждениях нашего города не было. Однако недавно местный депутат от Объединения "Самопомич" Андрей Шкула на сессии городского совета предложил в каждом медучреждении города разместить такие списки. Инициативу депутата поддержал городской голова Сергей Надал, который сразу же предоставил распоряжение отдела здравоохранения и медицинского обеспечения воплотить инициативу депутата в жизнь.

О том, что распоряжение городского головы исправно выполняется, уверяет начальник отдела здравоохранения и медицинского обеспечения Ростислав Левчук.

"У нас давно уже действует положение об освещении информации о бесплатных лекарствах для населения, – говорит начальник отдела. – Вся информация о бесплатных медикаменты есть, как и на сайтах лечебно-диагностических учреждений, так и непосредственно на информационных досках в самых медучреждениях".

В первую очередь – реанимации и неотложная помощь

"5 280 000 грн на этот год запланировано на медикаменты для Тернополя, – говорит заместитель начальника отдела по экономическим вопросам Мирослава Тарнавская. – Указанную сумму выделяют на обеспечение изделиями медицинского назначения и медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи, то есть для реанимаций. Кроме того, государственные средства будут потрачены на закупку кислорода, наркотических средств, дезинфицирующих средств, приобретение мелкого мединструментария для врачей. Соответственно для медикаментов остается достаточно незначительная сумма".

Как отмечает чиновник, кроме этого значительная сумма денег запланирована для предоставления бесплатных и льготных рецептов льготным категориям граждан. В частности, на этот год на такие расходы запланировано 3 850 000 грн из госказны и 2 110 000 грн из городского бюджета.

"Кроме того, уже второй год исключительно из городского бюджета нам выделяют средства на лекарственное обеспечение лечения участников АТО, эта сумма составляет — 220 000 грн, — рассказывает Мирослава Тарнавская. — Также запланированы 200000 грн на выписку бесплатных рецептов участникам АТО при амбулаторном лечении и 650 000 грн на бесплатное стоматологическое лечение".

Бесплатно лекарства – в трех аптеках

Бесплатные рецепты выписывают только в амбулаторных условиях семейные врачи, так говорит главный врач ТМКЗ "Центр первичной медико-санитарной помощи" Николай Медведь. Более того, специалист отмечает, что лекарства по этим рецептам можно получить только в трех аптеках нашего города: ул. Русская, 23, Троллейбусная, 14 и на Бродовский, 5.

"Когда человек обращается в наше учреждение за медицинской помощью, наши специалисты сразу же проводят обследование и устанавливают вид заболевания, — говорит Николай Медведь. — После чего врач выписывает соответствующий рецепт на лекарства. Пациент с рецептом идет в аптеку, с которой мы имеем соответствующие договоры. В нашем городе таких аптек три: №78, №126 и №168. Больной дает фармацевту рецепт, после чего получает медикаменты — кто бесплатно, а кто 50% стоимости за медикамент доплачивает сам. Рецепты – специфические и имеют особую отметку. Обязательно на рецепте указывается категория льготника".

Господин Медведь говорит, что взрослые могут получить лекарства бесплатно по категориям исключительно в ТМКЗ "Центр первичной медико-санитарной помощи", а дети – в городской детской больнице.

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Что делать, когда не предоставляют лекарства

Наличие или отсутствие бесплатных медикаментов в аптеках и больницах проконтролировать достаточно трудно. Поскольку часто звучит ответ – бесплатных лекарств нет. Контроль за бесплатными медпрепаратами усложняет и то, что единой базы данных о наличии или количество препаратов просто нет.

Однако, согласно действующему законодательству нашей страны, каждый гражданин Украины может сделать письменное обращение к распорядителю информации, в данном случае к заведующему аптеки или главного врача, с запросом на получение публичной информации о наличии тех или иных препаратов.

Кроме того, можно обратиться с соответствующими запросами к управлению здравоохранения Тернопольской ОГА или отдела здравоохранения и медицинского обеспечения Тернопольского городского совета. Получив ответ, вы сможете требовать предоставления соответствующих лекарств, обратиться в правоохранительные органы или обжаловать отказ в суде.