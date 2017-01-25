Украинцев ждет невеселое будущее без… лекарств

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию (МНН) или действующему веществу.

"Это сделано с целью обеспечить доступными и качественными лекарствами как можно больше украинцев. Проблемы доступности лекарств и низкая покупательная способность становятся все более актуальными. Правительственный проект "Доступные лекарства" призван изменить ситуацию в государстве к лучшему. В большинстве развитых стран существует практика государственной регуляции цен на лекарственные средства. Это позволяет избежать необоснованного завышения цен на лекарства", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

С 1 февраля реализация лекарств в аптеках по цене выше предельной с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной, а НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%, утверждают в Минздраве.

Правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.

Первым шагом является государственное регулирование цен на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа, бронхиальная астма.

Референтная цену на лекарства в Украине установлена, в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в пяти соседних странах — Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

Фармрынок ждет разъяснений от Минздрава

Однако у этой инициативы Минздрава есть и обратная сторона. Переход на новую схему государственного регулирования цен на препараты по трем заболеваниям обескуражил участников фармацевтического рынка: в постановлении правительства отсутствуют четкие формулировки и не урегулирован вопрос реализации новых правил. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, для внедрения данной системы недостаточно "захотеть" и выделить определенное финансирование. Нужно понимать, как функционируют модели реимбурсации в других странах, как не довести ситуацию до абсурда.

В Украине же сейчас фармацевты не знают, по каким ценам продавать препараты от сердца, диабета и бронхиальной астмы и предупреждают, что с 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть некоторые лекарства.

"Определенные лекарственные средства по трем нозологиям, о которых мы сегодня говорим, могут исчезнуть. Мы хорошо знаем, что сегодня дистрибьюторы уже не заказывают у производителей лекарства из утвержденного перечня (21 МНН). Также и производители не готовы поставлять определенные лекарственные препараты. И аптеки не берут у дистрибьюторов опредмеченные лекарства, потому что не знают, смогут ли они их продавать после 1 февраля, а остатки они должны распродать до этого числа. Что дальше делать аптекам с остатками лекарств, которые не будут распроданы, что делать с остатками, которые будут у дистрибьюторов, субъекты не знают", — сказала исполнительный директор комитета по здравоохранению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Наталия Сергиенко на пресс-конференции в Киеве.

Дорогие препараты — прочь из аптеки?

По мнению представителей фармрынка, новая схема госрегулирования цен может может привести к тому, что после 1 февраля 2017 года в аптеках останутся только лекарства, производители которых смогут обеспечить снижение цены.

Главный вопрос, который тревожит не фармрынок, но и пациентов, можно ли будет в в аптеках купить препараты, цена которых превышает определенную государством или только препараты, предназначенные для программы компенсации, будут ограничены в цене? Если постановление касается абсолютно всех всех лекарств, то подобным образом пациентов лишают права на свободный выбор. А вынужденный переход на более дешевые препараты многим принесет значительное ухудшение здоровья. В ЕБА призывают не игнорировать тот факт, что существуют такие понятия, как "профиль безопасности" и "биоэквивалентность" лекарственного средства, более того, лишение граждан права на свободный выбор крайне далеко от европейского подхода.

В Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) отмечают отсутствие разъяснений и информации о работе вводимой системы.

"Очень надеюсь, что разъяснения будут разумными, правильными и логичными, как мы их понимаем, и именно поэтому ничего не исчезнет. Любые неясности в законодательстве приводят к определенному напряжению на рынке, что может приводить к самым непонятным результатам. Но я очень надеюсь, что разъяснения будут получены, и в ближайшее время ситуация из регуляторно-формальной превратится в логически понятную для всех. И если это произойдет, конечно же, ничего не исчезнет с полок аптек", — сказал генеральный директор фармакологической компании "ИнтерХим", представитель АПЛУ Анатолий Редер.

Директор по развитию маркетинговой компании "Бизнес-Кредит" Андрей Цуркан сообщил, что в 2016 году аптечные продажи монопрепаратов, стоимость которых подлежит реимбурсации в денежном выражении составили 1,7 млрд грн, госпитальные — 231,6 млн грн.

"Есть не только мономолекулы, а есть еще и комбинации этих молекул, о которых никто не говорит. Если мы будем о них говорить, то это еще 400 млн грн розничных аптечных продаж и 10 млн госпитальных. Никто не собирается реимбурсировать комбинированные препараты", — сказал он.

Дешевле не ждите

Как неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, лекарства, цены на которые будут регулироваться по новой схеме, в этом году должны заметно подешеветь для украинцев.

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Однако генеральный директор фармакологической компании "ИнтерХим" уверен, что лекарства дешеветь не будут.

"В конкурентной ситуации, которая есть на сегодняшний день, лекарства будут стоить разумно — это чистая правда. Никто не будет их продавать по фантастически завышенным или глупым ценам. Но совершенно очевидно, что им не с чего снижаться в цене. Объективно упасть и снизиться цена реального лекарственного средства, которое произведено в надлежащих условиях, не может, если при этом все вокруг поднимается в цене. Мы можем говорить о том, чтобы инфляция в лекарственном секторе не превышала инфляцию в целом по всем отраслям, и, наверное, так и будет. И это будет означать, что лекарства дешевеют, по сути, при том, что цена на них будет слегка повышаться", — предупредил Редер.

Нет никаких сомнений, что в Украине необходимо решать вопрос с доступностью лекарств, но делать это лучше не кавалерийским наскоком, пиарясь на острых темах. А делать все взвешенно и продуманно, чтобы не создавать лишнего напряжения, и угрозу для пациентов вообще лишиться медикаментов.